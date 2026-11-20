AK Parti Ayvalık İlçe Başkanlığı görevini devralan Osman Arslan ise Betül Akın'a bugüne kadar parti teşkilatına ve Ayvalık'a sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Devir teslim törenine AK Parti Ayvalık önceki dönem İlçe Başkanı Ali Gür ile AK Parti Ayvalık Belediye Meclis Üyesi Bedriye Baysal da katıldı.

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