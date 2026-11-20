Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Çevre Bilim ve Eğitim Merkezi’ni ziyaret ederek ara tatilde atölye programlarına katılan çocuklarla bir araya geldi. Akın, 20 ilçede gerçekleştirilen farklı farklı etkinliklerle çocukların verimli ve güzel bir tatil geçirmelerini amaçladıklarını söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Eğitim ve Bilim Merkezi’ni ziyaret eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, miniklerle bir araya geldi. Çocuklar için dolu dolu bir etkinlik programını hayata geçirdiklerini söyleyen Akın, "Gönülde Millet, Gönülden Hizmet anlayışımızla çocuklarımızın yüzü hep gülsün diye çalışıyoruz." dedi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Eğitim ve Bilim Merkezi (ÇEBİM) tarafından düzenlenen Kasım Ayı Ara Tatil Atölye Programı, çocukları bilim, doğa, çevre ve geri dönüşüm farkındalığıyla buluşturdu. Beş gün boyunca farklı yaş gruplarına yönelik atölyelerde çocuklar yepyeni bilgiler edinirken hayal güçlerini de tasarıma dönüştürdü. 56, 78, 910 ve 1112 yaş gruplarına yönelik farklı içeriklerdeki atölyelerde çocuklar eğlenerek öğrendi. Farklı yaş gruplarına ve gelişim düzeylerine uygun olarak hazırlanan uygulamalı etkinlikler sayesinde ara tatillerini verimli şekilde değerlendiren çocuklar gözlem yapma, araştırma, üretme, problem çözme ve hayal güçlerini kullanma becerilerini de geliştirdi.

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"Çocuklarımızın yüzü gülsün diye gece gündüz çalışıyoruz"

Ara tatilde çocukların neşesine ortak olduğunu söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Ara tatilde 20 ilçemizde hazırladığımız farklı farklı etkinliklerle çocuklarımızın yanında olduk. Böyle çalışmaya devam edeceğiz. Evlatlarımız bizim emanetimizdir. Atatürk’ün izinde evlatlarımızla beraber yolumuza devam ediyoruz. Gönülde Millet, Gönülden Hizmet anlayışımızla çocuklarımızın yüzü hep gülsün diye gece gündüz çalışıyoruz. Onların bilime, doğaya ve sanata olan meraklarını desteklemek, geleceğe daha donanımlı ve özgüvenli bireyler olarak hazırlanmalarını sağlamak en büyük önceliğimizdir. Evlatlarımızın gözlerindeki heyecanı görmek bize de büyük bir enerji ve umut veriyor. Tek isteğimiz onlara daha güzel yarınlar bırakmaktır" diye konuştu.

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Ziyareti sırasında atölye masalarında çocukların geri dönüşüm malzemelerinden tasarladıkları projeleri inceleyen Akın, çocuklarla yakından ilgilendi.