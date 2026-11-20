Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, 10 APE 535 plakalı motosiklet sürücüsü T.K. ile 10 SA 745 plakalı otomobilin sürücüsü S.Ü, araçta yolcu olarak bulunan S.B.A. ve T.A. yaralandı.

Balıkesir-Bursa kara yolunda tır, motosiklet ile üç otomobil çarpıştı.

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