TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor’da teknik direktörlük görevine Mustafa İzgi getirildi. Fatih Karagümrük karşısında alınan 40 gibi farlı mağlubiyetin ardından Teknik Direktör Ertuğrul Arslan ile karşılıklı olarak yollarını ayıran bordobeyazlı ekip, yeni teknik direktörünü açıkladı.

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Bandırmaspor’da teknik direktör değişikliği yaşandı. Fatih Karagümrük karşısında sahadan 40 mağlup ayrılan bordobeyazlı ekipte, Teknik Direktör Ertuğrul Arslan ile karşılıklı anlaşarak ayrılık kararı alındı. Yaşanan ayrılığın ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Bandırmaspor yönetimi, kulübün eski isimlerinden Mustafa İzgi ile anlaşmaya vardı.

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Bandırmaspor’u yakından tanıyor

Bandırmaspor camiasının yakından tanıdığı Mustafa İzgi, geçmiş dönemde bordobeyazlı kulüpte futbolcu olarak görev yaptı. Futbolculuk kariyerinin ardından altyapı antrenörlüğü ve yardımcı antrenörlük görevlerinde de bulunan İzgi, Bandırmaspor’dan ayrılmasının ardından Menemen FK ve Karşıyaka’da antrenörlük deneyimi yaşadı. Bandırmaspor Kulübü tarafından yapılan resmi açıklamada, Teknik Direktör Mustafa İzgi ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Açıklamada, Mustafa İzgi ve ekibine görevlerinde başarılar dilenirken, takıma sağlayacakları katkının önemine dikkat çekildi.