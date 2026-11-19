Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sopayla kediyi darbeden şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bir gözünü kaybettiği belirlenen kedi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'nde geçirdiği ameliyat sonrası yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Olay, Bandırma'nın 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan kedi, özel bir veteriner kliniğine götürüldü. Yapılan muayenede kedinin bir gözünü kaybettiği belirlendi. Veteriner hekim tarafından hazırlanan sevk evrakının ardından kedi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'ne nakledildi. Merkezde görevli veteriner hekimlerce acil olarak ameliyata alınan kedinin kafasında da travma bulunduğu tespit edildi. Operasyonun ardından genel sağlık durumunun yakından takip edilmesi amacıyla yoğun bakıma alınan kedinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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Büyükşehir Belediyesi ekipleri ağır yaralanan kedinin tedavi sürecini yakından takip ederken, Balıkesir Valiliği de olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, kediyi yaraladığı tespit edilen şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı ve hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet kapsamında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Bölgedeki diğer kediler için de çalışma başlatıldı

Olayın ardından bölgede yaşayan diğer kedilerin güvenliğine ilişkin endişelerin belediyeye iletilmesi üzerine ekipler harekete geçti. Bölgede saha çalışması gerçekleştiren ekipler, diğer kedileri de koruma altına aldı. Çalışmalar kapsamında yetişkin kediler için kısırlaştırma, yavru kediler için ise sağlık durumlarına uygun tedavi ve aşılama programı oluşturuldu. Böylece bölgede yaşayan diğer sokak hayvanlarının da sağlık ve güvenliğinin sağlanması için çalışma başlatıldı.