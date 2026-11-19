Balıkesir Büyükşehir Belediyesince kadın sağlığı ve bağımlılıkla mücadele konusunda Balıkesir Kent Konseyi ve Yeşilay iş birliğiyle hayata geçirilen Bağımlılıkla Mücadele ve Kadın Sağlığı Farkındalık Programı, Karesi ilçesine bağlı Şamlı Mahallesi'nde başladı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın eşi Arbil Akın, programın ardından BALMEK'te düzenlenen yaka iğnesi atölyesinde kadınlarla buluştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kadın sağlığından bağımlılıkla mücadele ve kadına yönelik şiddetin önlenmesinden toplumsal dayanışmaya kadar birçok alanda farkındalık çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Balıkesir Kent Konseyi ve Yeşilay iş birliğiyle hayata geçirilen Bağımlılıkla Mücadele ve Kadın Sağlığı Farkındalık Programı, Karesi ilçesine bağlı Şamlı Mahallesi'nde başladı. Programın açılışının ardından BALMEK'te Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında yaka iğnesi atölyesi düzenlendi. Etkinliğe Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın eşi Arbil Akın, Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı ve Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı'nın eşi Zeynep Sarı, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık'ın eşi Yeliz Akbıyık, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli'nin eşi Hüveyla Şehirli, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Özden Akşit, yürütme kurulu üyeleri ve kadınlar katıldı. Etkinlikte kadınların yaşam hakkına ve şiddetsiz bir gelecek mücadelesine dikkat çekildi.

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Arbil Akın, kadınların toplumsal hayatta daha güçlü bir şekilde yer alması için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin kadınlara yönelik desteklerinin ve farkındalık çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi. Akın, "Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz, Kent Konseyi ve Yeşilay iş birliğiyle düzenlenen Bağımlıkla Mücadele ve Kadın Sağlığı Farkındalık Programı'nı Şamlı Mahallemizde gerçekleştirdik. 20 ilçede diğer mahallelerimizde de düzenleyeceğimiz bu programlarla bağımlılıkla mücadele ve kadın sağlığı konusunda farkındalık oluşturmayı ve kadınlarımızı bilinçlendirmeyi hedefliyoruz. Kadınların her zaman, her şartta yanındayız" ifadelerini kullandı.

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Şiddetsiz bir yaşam için ortak mesaj

25 Kasım'ın taşıdığı mesajı geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla gerçekleştirilen atölyede hazırlanan yaka iğneleri, 25 Kasım'da farkındalığı artırmak ve şiddet nedeniyle hayattan koparılan kadınları anmak için yakalara takılacak. Bu kapsamda Balıkesir Kent Konseyi ve Yeşilay'ın iş birliğiyle 20 ilçede düzenlenmesi hedeflenen "Bağımlılıkla Mücadele ve Kadın Sağlığı Farkındalık Programı"nın ilk ayağı Karesi ilçesine bağlı Şamlı Mahallesi Kültür Evi'nde gerçekleştirildi. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, kadın sağlığı ve bağımlılıkla mücadele kapsamında detaylı bilgilendirme yapıldı.