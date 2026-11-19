BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde bastonla dövülüp, bir gözünü kaybeden ve kafa travması geçiren kedi ameliyat edildi. Kediye şiddet uygulayan şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 15 Kasım’da saat 13.00 sıralarında 100’üncü Yıl Mahallesi’ndeki TOKİ konutlarında meydana geldi. Bina koridorundaki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir erkeğin yanındaki kadının bastonunu alıp, kediye defalarca vurduğu görüldü. Kedi, diğer bina sakinleri tarafından kurtarılıp, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi’ne götürüldü. Ağır yaralı olan kedinin vücudunda kırıklar olduğu ve kafa travması geçirdiği ve sol gözünü kaybettiği belirlendi. Kedinin gözü enfeksiyon riskine karşı ameliyatla alındı. Hayvanın yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Balıkesir Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, sanal medyada yapılan paylaşımlar üzerine kediyi darbeden şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Şüpheli hakkında "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu"na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığı bildirilen açıklamada, yaralı kedinin tedavisinin sürdüğü ifade edildi.

BÖLGEDEKİ KEDİLER KORUMA ALTINA ALINDI

Öte yandan olayın ardından vatandaşların bölgede yaşayan diğer kedilerin de güvenliğine ilişkin endişelerini belediyeye iletmesi üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, harekete geçti. Bölgede gerçekleştirilen saha çalışmaları sonucunda toplanan diğer kediler de koruma altına alındı. Yetişkin kediler için kısırlaştırma, yavru kediler içinse sağlık durumlarına uygun tedavi ve aşılama programları oluşturuldu.