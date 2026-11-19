Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen "Çoluk Çocuk Ayvalık Sanat Festivali" başladı.

Ayvalık Belediyesi ile FA Çocuk ve FA Kültür Sanat Yaşam Derneği işbirliğinde "Dünya'ya Ses Ver!" temasıyla gerçekleştirilen festivale, çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi.

Fabrika Ayvalık Sanat Atölyesi önünden başlayan kortej yürüyüşüne çocuklar, aileleri ve ilçe protokolü katıldı.

Üç gün sürecek festival kapsamında çocuklar, Ayvalık Alan Başkanlığı ve Rahmi M. Koç Müzesi işbirliğiyle düzenlenecek kültür yürüyüşüyle kentin tarihi dokusunu tanıma fırsatı bulacak.

Programda ayrıca doğa yürüyüşü, yaratıcı drama, çocuk kitabı, çocuklar için opera ve yapay zeka ile müzik atölyelerinin yanı sıra "Rüya Takımı" adlı çocuk tiyatrosu ile "Kuzular Firarda – Gizemli Canavarlar" filminin gösterimi yer alacak.

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Etkinlikler çerçevesinde Kürşat Zeytinyağı Müzesi'nde zeytinin yolculuğunu anlatan çalışmalar, Fabrika Ayvalık'ta çocuk hakları ve özgürlükler paneli, Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde ise "Ayvalık'ta Çocuk Olmak" konulu açık mikrofon etkinliği ile Zeytin Çekirdekleri Orkestrası konseri düzenlenecek.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ara tatil dönemini çocukların verimli ve eğlenceli geçirmesi amacıyla bu festivali hayata geçirdiklerini belirtti.

Çocukların eğitim dönemindeki stresini hafifletmek için kentteki paydaşlarla bir araya geldiklerini ifade eden Ergin, "Belediye olarak çocuklara dönük ciddi çalışmalarımız var. Ayvalık'ın bir kültür sanat şehri olduğunu her zaman söylüyoruz. Bu şehirde birçok etkinliğimiz mevcut, çocuklara dönük özel bir festivalimiz de olsun istedik. İnşallah bu etkinliğimiz uzun yıllar devam eder." diye konuştu.