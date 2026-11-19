Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, farklı branşlarda ulusal düzeyde önemli başarılara imza atan Altıeylül Belediyespor sporcularıyla bir araya geldi. Başarılı sporcularla yakından ilgilenen, elde ettikleri derecelerden dolayı kendilerini tebrik eden Başkan Şehirli, sporculara hediyelerini takdim etti.

Tokat'ta düzenlenen Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Yarışları'nda takım halinde Türkiye birinciliği elde eden Altıeylül Belediyespor, Antalya'daki triatlon finalinde de önemli dereceler kazandı. Altıeylül Belediyespor U12 Futbol Takımı ise ligini galibiyetlerle tamamladı. Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, katıldıkları ulusal organizasyonlarda ilçeye büyük gurur yaşatan Altıeylül Belediyespor sporcularıyla bir araya gelerek başarılarını kutladı. Sporcularla yakından ilgilenen ve elde ettikleri dereceler hakkında bilgi alan Başkan Şehirli, genç sporcuları tek tek tebrik ederek hediyelerini takdim etti. Buluşmada sporcuların heyecanına ortak olan Şehirli, sporun çocukların ve gençlerin gelişimindeki önemine dikkat çekti.

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Oryantiringde takım halinde Türkiye birinciliği

Tokat'ta düzenlenen Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Yarışları'nda Altıeylül Belediyespor sporcuları önemli başarılara imza attı. Üç gün süren yarışlarda sporcular, farklı kategorilerde elde ettikleri derecelerle dikkat çekti. Organizasyonun ilk gününde gerçekleştirilen uzun mesafe yarışında 16A kategorisinde mücadele eden Ensar Demiraslan, Türkiye birincisi oldu. İkinci gün yapılan sprint yarışlarında E16 kategorisinde Yağız Kaba Türkiye birinciliğini elde ederken, Ensar Demiraslan Türkiye yedincisi oldu. Üçüncü gün gerçekleştirilen sprint yarışlarında ise Ensar Demiraslan Türkiye üçüncüsü, Yağız Kaba Türkiye dördüncüsü olarak önemli dereceler elde etti. Üç günlük yarışların ardından Altıeylül Belediyespor Oryantiring Takımı, 35 takım arasında genel toplamda Türkiye birincisi olarak ilk kademeyi zirvede tamamladı. Ensar Demiraslan ise 135 sporcu arasındaki bireysel genel sıralamada birinci sıraya yerleşerek önemli bir başarıya imza attı.

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Triatlon finalinde Altıeylül imzası

Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye Triatlon Federasyonu 2026 Bölgesel Lig Türkiye Finali'nde de Altıeylül Belediyespor sporcuları başarılı performanslarıyla öne çıktı. Organizasyonda M1 kızlar kategorisinde yarışan Yaren Bozkurt, 239 sporcu arasından 14'üncü olmayı başardı. Aynı kategoride mücadele eden Nehir Esner 130'uncu sırada yer aldı. M1 erkekler kategorisinde yarışan Ömer Arda Kozoğlu ise 232 sporcu arasında 85'inci oldu. M2 kızlar kategorisinde Elif Simay Okul 269 sporcu arasında 48'inci, Serra Gül Aydın 59'uncu, Pelin Gürsoy 111'inci ve Deniz Karaavcı 113'üncü sırada yer aldı. Altıeylül Belediyesporlu sporcuların tamamı yarışları başarıyla tamamladı. Altıeylül Belediyespor'un futboldaki temsilcisi U12 Futbol Takımı da aldığı galibiyetlerle ligini başarıyla tamamladı. Genç futbolcuların ortaya koyduğu mücadele ve takım ruhu, Altıeylül Belediyesi'nin altyapı sporlarına yönelik çalışmalarının önemli sonuçlarından biri oldu.

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Başkan Şehirli: "Sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz"

Başarılı sporcularla gerçekleştirdiği buluşmada konuşan Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, farklı branşlarda elde edilen derecelerin kendilerini gururlandırdığını belirterek "Altıeylül olarak sporun her branşında elde ettiğimiz başarılarla gurur duyuyoruz. Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Türkiye Triatlon Federasyonu 2026 Bölgesel Lig Türkiye Finali'nde tüm sporcularımız yarışları başarıyla tamamlarken, sporcumuz Yaren Bozkurt 239 sporcu arasında 14'üncü olarak bizleri gururlandırdı. Altıeylül Belediyespor U12 Futbol Takımımız, aldığı galibiyetlerle ligini zaferle tamamladı. Tokat'ta düzenlenen Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Yarışları'nda ise sporcularımız Ensar Demiraslan ve Yağız Kaba, Türkiye birincilikleri ve önemli dereceler elde ederken, takımımız 35 takım arasında birinci oldu. Ayrıca sporcumuz Ensar Demiraslan, üç yarışın ardından 135 sporcu arasında genel bireysel sıralamada birinci sıraya yerleşti. Çocuklarımızın ve gençlerimizin sporla büyümesi, yeteneklerini keşfetmesi ve başarılarıyla ilçemizin adını Türkiye'ye duyurması bizler için büyük bir mutluluk. Bu gururu bizlere yaşatan tüm sporcularımızı yürekten kutluyor, antrenörlerimize, ailelerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Altıeylül Belediyesi olarak sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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Konuşmasının ardından başarılı sporculara hediyelerini takdim eden Başkan Şehirli, sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.