İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla uyuşturucu madde taşınacağını belirlediği bir kamyonete, operasyon düzenledi. Polis, ‘Dur’ ihtarına uymayan kamyonet sürücüsünü takip sonucu durdurdu. Ekipler, kamyonetin kasasında narkotik dedektör köpeği Yaşa ile yapılan aramada toplam 377 kilo 200 gram esrar ele geçirdi.

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