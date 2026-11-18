Marmara Adası açıklarında müsilaj alarmı: Balıkçıların ağları doldu
Marmara Denizi'nde müsilaj yeniden görüldü. Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında avlanan balıkçıların denize bıraktığı algarna ağları, yoğun müsilajla kaplandı.
Marmara Denizi'nde müsilaj yeniden görüldü. Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında avlanan balıkçıların denize bıraktığı algarna ağları, yoğun müsilajla kaplandı.
Marmara Adası'nda balıkçılık yapan bir teknede kaydedilen görüntülerde, denizden çıkarılan ağların müsilajla dolduğu görüldü. Balıkçılığı olumsuz etkileyen müsilajın yeniden ortaya çıkması, Marmara Denizi'nin ekosistemi açısından endişeye neden oldu.
Balıkçılar tarafından kaydedilen görüntüler, denizde yaşanan çevre sorununu bir kez daha gözler önüne serdi.
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