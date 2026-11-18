Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde belediye, temizlik hizmetlerinin kalitesini artırmak ve kamu kaynaklarını daha verimli kullanmak amacıyla araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Belediye bütçesinden karşılanan 2 yeni çöp kamyonu hizmete alınırken, yeni çöp konteynerlerinin mahallelere dağıtımı ve eski konteynerlerin yenilenmesi çalışmaları da sürdürülüyor.

Ayvalık Belediyesi, daha temiz bir kent hedefi doğrultusunda temizlik hizmetlerine yönelik yatırımlarına yenilerini ekledi. Belediyenin öz kaynaklarıyla satın alınan 2 yeni çöp kamyonu araç filosuna dahil edilerek temizlik çalışmalarında kullanılmaya başlandı.

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Yeni konteynerler mahallelere dağıtılıyor

Araç filosunun güçlendirilmesinin yanı sıra kent genelindeki çöp konteynerlerinin yenilenmesine de ağırlık veriliyor.

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hibe edilen ve belediyenin kendi bütçesiyle satın aldığı yeni çöp konteynerlerinin ihtiyaçlar doğrultusunda planlı şekilde mahallelere dağıtıldığı bildirildi.

Eski konteynerler atılmıyor, yeniden kazandırılıyor

Belediye, yeni ekipman yatırımlarının yanı sıra tasarruf sağlayan uygulamalarıyla da dikkat çekiyor. Belediye atölyelerinde kullanım ömrünü tamamlayan ve onarılabilecek durumdaki çöp konteynerleri tamir edilerek yeniden kullanıma kazandırılıyor. Böylece mevcut ekipmanlardan daha uzun süre yararlanılması ve belediye kaynaklarının verimli değerlendirilmesi hedefleniyor.

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Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, kamu kaynaklarının korunmasına ve hizmet yatırımlarına ilişkin yaptığı açıklamada, belediye bütçesinin Ayvalık halkının ihtiyaçları doğrultusunda kullanıldığını vurguladı.

Başkan Ergin, "Kamu kaynaklarını doğru kullanmak, tasarruf etmek ve halkın parasını yine halkımız için harcamak bizim en önemli sorumluluğumuz." ifadelerini kullandı.

Hem yeni yatırımlar gerçekleştirdiklerini hem de mevcut kaynakları en verimli şekilde değerlendirdiklerini belirten Ergin, daha temiz bir Ayvalık için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti.