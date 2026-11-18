Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, hasar gören Mollaoğlu Camii minaresinin yıkım çalışmaları sürüyor. 70 yaşındaki usta Bekir Şahan, vinç üzerinde metrelerce yükseklikte balyoz ve hilti kullanarak minareyi el işçiliğiyle parça parça yıkıyor. Çalışmalar dronla da görüntülendi.

Dursunbey Kent Meydanı'nda bulunan Mollaoğlu Camii minaresinden parçaların düşmesi üzerine cami ve çevresi güvenlik gerekçesiyle ibadete ve kullanıma kapatılmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Dursunbey Belediyesi uzman ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından minarenin yıkılmasına karar verildi. Geçtiğimiz cumartesi günü başlayan yıkım çalışmaları devam ediyor.

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Yıkım çalışmasını üstlenen 70 yaşındaki Bekir Şahan, vinç yardımıyla minarenin üst bölümüne çıkarak balyoz ve hilti kullanarak tamamen el işçiliğiyle yıkım gerçekleştiriyor. Ustanın metrelerce yükseklikteki çalışması ve minarenin yıkım süreci dronla görüntülendi.

Yaklaşık 2530 yıldır bu mesleği yaptığını belirten Şahan, bugüne kadar 5 minare yıktığını, mesleğinin büyük bölümünü ise minare boyama işlerinin oluşturduğunu söyledi. Yüksekte çalışmaktan korkmadığını ifade eden Şahan, 500 metre yüksekliğe çıkması gerekse yine çıkabileceğini belirtti. Minarenin en tepesinden insanları görmenin kendisi için çok güzel bir duygu olduğunu dile getiren Şahan, çalışma sırasında çevre güvenliğinin zabıta ekipleri tarafından sağlandığını kaydetti.

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Yıkım çalışmalarının yaklaşık bir hafta içerisinde tamamlanmasının planlandığını belirten Şahan, bu işin korkusuzca yapılabileceğini ifade etti.