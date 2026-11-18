Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balya ilçesi Kocaçay Havzası'nda meydana gelen taşkın sonrası ilk andan itibaren gerçekleştirilen saha incelemesinin ardından zarar gören alanlarda vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için bakım, onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Balıkesir'de etkili olan kuvvetli sağanak yağışlar sonrasında Balya'nın Kocaçay Havzası'nda meydana gelen taşkın sonrası Balıkesir Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balya Belediyesi ekiplerinin bölgede gerçekleştirdiği saha incelemesinde taşkın sonrası bölgede oluşan hasarlar yerinde tespit edildi. İncelemeler kapsamında havza güzergâhı boyunca Farsak Mahallesi'nden başlanarak sırasıyla Çamucu, Çarmık, Çamavşar, Çiğdem, Habipler ve Bengiler mahallelerinin bağlantı yolları ile bu yollar üzerinde Kocaçay Deresi'ni kesen noktalarda bulunan sanat yapıları detaylı olarak incelendi.

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Saha incelemeleri tamamlandı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın saha incelemelerinde tespit edilen hasarların giderilmesi amacıyla öncelikle sanat yapılarının yaklaşım kesimlerinde zarar gören tahkimatların mevcut arazi şartları ve suyun akış karakteristikleri dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi ve gerekli koruyucu imalatların gerçekleştirilmesi amacıyla çalışmalar başlatıldı. Özellikle bağlantı yollarında meydana gelen çökmelerin giderilmesi amacıyla saha raporu doğrultusunda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri bölgede vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi amacıyla çalışmalara başladı.

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Bölgede çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balya'daki yoğun yağışlardan etkilenen yollarda, menfezlerde, köprülerde bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşların güvenli ve sorunsuz bir şekilde ulaşım sağlayabilmesi için Büyükşehir ekipleri, Çarmık Köprüsü, Çamavşar Mahallesi köprüsünün onarımını sürdürürken Bengiler ve Farsak yolunun bakım, onarım çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.