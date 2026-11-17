Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, seracılık her geçen gün gelişirken, seralarda yetişen marulun hasadına da başlandı. Çiftçi Ender Memiş’in serasında marul hasadına katılan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü teknik ekipleri, üreticinin hasat sevincine ortak oldu.

Gömeç Tarım ve Orman İlçe Müdürü Safa Sağıroğlu öncülüğündeki teknik ekipler, çiftçi Ender Memiş’e bereketli kazanç dileğinde bulundu. Gömeç Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlçemizde sera üretimi gerçekleştiren vatandaşımız Ender Memiş'in marul hasadına katılarak emeklerine ortak olduk, kendisine hayırlı ve bereketli kazançlar diledik. Gömeç'imizin tarımsal üretim potansiyelini artırmak, üreticilerimizi desteklemek ve yerel üretimi güçlendirmek adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Üreten, emek veren ve ilçemizin ekonomisine katkı sağlayan tüm çiftçilerimize teşekkür ediyor, bereketli hasatlar diliyoruz" sözlerine yer verildi.