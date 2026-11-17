Balıkesir’de kadın haklarını savunmak amacıyla kurulan Balıkesir Kadın Platformu, kurucu üyesi olduğu CHP Balıkesir Kadın Kollarının temsil yetkisini elinden alarak platformdan çıkarttı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balıkesir İl Kadın Kolları Başkanı İlkgün Demir, Balıkesir Kadın Platformu'nun genel kurulunda yapılan oylamada CHP'nin platformdan çıkartılmasına tepki gösterdi.

CHP Balıkesir İl Başkanlığı binasında basın toplantısı düzenleyen Demir'e, CHP Balıkesir İl Başkanı Fikret Şahin ve çok sayıda partili kadın eşlik etti.

Demir, bu yıl sözcülük görevini üstlendikleri Balıkesir Kadın Platformu'nda, CHP kimliği gerekçe gösterilerek gerçekleştirilen genel kurul oylamasında 16 katılımcıdan 12'sinin ret oyu verdiğini ve partinin platformda temsil edilmesinin istenmediğini söyledi.

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Demir, toplantıda henüz kurultayını gerçekleştirmemiş bir partiye temsil hakkı tanınırken CHP'nin temsil edilmesinin kabul edilmemesini eleştirdi.

Kadın platformlarının farklı siyasi görüşlerden kadınların ortak hak ve dayanışma zemini olması gerektiğini vurgulayan Demir, "Kadına şiddet hiçbir platformun siyasi sermayesi değildir. Kadın mücadelesi hiçbir siyasi görüşün tekelinde değildir. Ancak hiçbir siyasi kimlik de kadın mücadelesinin dışında tutulamaz" ifadelerini kullandı.

Kararın gerekçesinin, yönteminin ve platformun kuruluş ilkeleriyle uyumunun sorgulanması gerektiğini belirten Demir, sürecin etik bulunmaması nedeniyle Balıkesir Barosu'nu da temsil eden avukat Ayşe Özkan'ın platformdan ayrıldığını ifade etti. Demir, "Bizim itirazımız bir koltuğun kaybedilmesine değildir. Bizim itirazımız, kadınların ortak mücadelesinin siyasi kimlikler üzerinden daraltılmasınadır. Bizim mücadelemiz koltuk mücadelesi değil, kadınların hayat mücadelesidir" diye konuştu.

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"Kızkardeşlik Ağı" projesini başlattı

Yaşanan tartışmaların ardından enerjilerini kadınların hayatına dokunacak çalışmalara yöneltmek istediklerini belirten Demir, Balıkesir'den başlayarak Anadolu'ya yayılmasını hedefledikleri "Kızkardeşlik Ağı" projesini hayata geçirdiklerini açıkladı.

Projenin herhangi bir siyasi görüşün veya kurumun tekelinde olmayacağını kaydeden Demir, bütün kadınların siyasi kimliklerine bakılmaksızın dayanışma ağına katılabileceğini bildirdi.

Kızkardeşlik Ağı kapsamında kadınlara yapay zeka, dijital okuryazarlık, eticaret, girişimcilik, kooperatifçilik ve mesleki eğitim alanlarında bilgi ve fırsatlar sunulması hedefleniyor.

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Ayrıca İŞKUR destekleri, BALMEK kursları, kadın kooperatifleri, girişimcilik programları, hukuki haklar ve şiddet karşısında başvurulabilecek kurumlara ilişkin bilgilendirmelerin yapılacağı belirtildi.

Proje kapsamında kadınların mesleki deneyimlerini paylaşabilecekleri mentorluk ve yetenek takas sistemi ile Balıkesir'deki sosyal destek ve hizmetleri tanıtan bir şehir rehberinin de oluşturulduğunu aktaran Demir, kadına yönelik şiddet nedeniyle hayatını kaybeden kadınların anılacağı dijital bir farkındalık alanı da hazırladıklarını kaydetti.

Tüm kadınları Kızkardeşlik Ağı'na davet eden Demir, "Bir platformdan dışlanmış olabiliriz; fakat hiçbir kadının dışlanmadığı bir dayanışma kültürü oluşturmak bizim elimizde. Kadın dayanışması ayrıştırarak değil, kucaklayarak büyür" dedi.