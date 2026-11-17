Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, ilçede etkili olan sağanak yağış sırasında sahaya inerek çalışmaları yerinde takip etti. Metrekareye 68 kilogram yağışın düştüğü Edremit’te belediye ekipleri su baskınları ve taşkınlara karşı aralıksız görev yaptı.

Edremit’te sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağış nedeniyle Edremit Belediyesi ekipleri ilçe genelinde yoğun mesai yaptı.

Meteoroloji uyarılarının ardından önceden hazırlıklarını tamamlayan belediye ekipleri, yağışın şiddetlenmesiyle birlikte cadde ve sokaklarda oluşan su birikintilerine müdahale ederek muhtemel su baskınları ve taşkınların önüne geçmek için çalışmalarını sürdürdü.

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Başkan Ertaş çalışmaları yerinde denetledi

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş da yağışın etkili olduğu bölgelere giderek ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürlerinden bilgi alan Ertaş, vatandaşların olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için belediyenin tüm imkanlarının seferber edildiğini söyledi.

"Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için sahadayız"

Metrekareye 68 kilogram yağış düştüğünü belirten Başkan Mehmet Ertaş, ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptığını ifade etti. Ertaş, "Sabah saatlerinden itibaren ilçemizde etkili olan şiddetli bir yağış var. Yağmur nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukları önlemek ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için 7/24 sahada çalışıyoruz. Teyakkuz halindeyiz. Tüm ekiplerimizle ilçemizin dört bir yanında gerekli müdahaleleri gerçekleştiriyoruz. Yağışın etkili olduğu bölgelerde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

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Vatandaşlardan yaşadıkları sorunları belediyenin iletişim hatları üzerinden bildirmelerini isteyen Ertaş, ekiplerin gelen ihbarlara en kısa sürede müdahale edeceğini kaydetti.

Edremit Belediyesi ekiplerinin yağışın devam etme ihtimaline karşı ilçe genelindeki kontrol ve müdahale çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.