Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, direksiyon başında kalp krizi geçirdiği belirtilen 33 yaşındaki minibüs şoförü Batuhan Yavuz, kullandığı yolcu minibüsünün denize düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Evli ve 7 yaşında bir kız çocuğu babası olan 33 yaşındaki Yavuz'un, olaydan yalnızca birkaç saat önce Gömeç'te meydana gelen trafik kazasında yaralıların yardımına koştuğu ortaya çıktı. Sabah kazazedelere yardım eden Yavuz'un aynı gün öğle saatlerinde yaşamını yitirmesi, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Edinilen bilgilere göre Batuhan Yavuz, sabah saatlerinde işe giderken GömeçAyvalık karayolunda meydana gelen, bir traktör ve otomobilin karıştığı trafik kazasını gördü. Aracını durduran genç şoför, kazada yaralanan vatandaşların yardımına koştu. Yavuz, aynı güzergâhtan geçeceğini bildiği eşini de telefonla arayarak yolda kaza olduğunu söyledi ve dikkatli olması konusunda uyardı.

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Direksiyon başında kalp krizi geçirdi

Öğle saatlerinde Ayvalık'ta yolcu minibüsüyle seyir halinde olan Batuhan Yavuz, iddiaya göre direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan minibüs denize düştü. Kazayı gören çevredeki esnaf, minibüsün camlarını kırarak araçta bulunan yolcuları dışarı çıkardı. Ancak 33 yaşındaki Batuhan Yavuz, hayatını kaybetti.

Geride eşi ve 7 yaşındaki kızı kaldı

Sabah saatlerinde kazazedelerin yardımına koşan ve eşini telefonla arayarak tehlikeye karşı uyaran Batuhan Yavuz'un, aynı gün öğle saatlerinde yaşamını yitirmesi yakınlarını üzüntüye boğdu. Yavuz'un geride eşini ve 7 yaşındaki kızını bıraktığı öğrenildi. Batuhan Yavuz'un cenazesi, akşam saatlerinde yakınları tarafından Ayvalık Devlet Hastanesi morgundan alınarak eşi ve küçük kızıyla birlikte yaşadığı Gömeç'teki evinin önüne getirildi. Burada ailesi, yakınları ve sevenlerinden helallik alınmasının ardından cenaze, Yavuz'un memleketi Manisa'ya götürüldü.

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Batuhan Yavuz'un cenazesinin Manisa'da toprağa verileceği öğrenildi.