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        Manyas'ta Kazak Fasulyesi Hasat Festivali düzenlendi

        Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı Kocagöl Mahallesi'nde düzenlenen Kazak Fasulyesi Hasat Festivali, üreticileri ve vatandaşları bir araya getirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, festivalde üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, tarımsal destekleri artırdıklarını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 22:48 Güncelleme:
        Manyas'ta Kazak Fasulyesi Hasat Festivali düzenlendi

        Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı Kocagöl Mahallesi'nde düzenlenen Kazak Fasulyesi Hasat Festivali, üreticileri ve vatandaşları bir araya getirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, festivalde üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, tarımsal destekleri artırdıklarını söyledi.

        Festivalde konuşan Balıkasir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Manyas'ın tarım ve hayvancılık alanındaki önemine dikkat çekti. Kazak fasulyesinin yalnızca bir tarım ürünü olmadığını, aynı zamanda bölgenin üretim kültürünü ve geçmişten gelen değerlerini temsil ettiğini belirten Akın, coğrafi işaretle tescillenen ürünün korunması ve tanıtılması gerektiğini söyledi. Kazak fasulyesinin iri taneli, ince kabuklu, kolay pişen ve pişerken kabuk atmayan özellikleriyle öne çıktığını ifade eden Akın, Balıkesir genelinde 46 yöresel ürünün coğrafi işaret tesciliyle korunduğunu, Büyükşehir Belediyesinin de 14 ürünün tescil sürecini başından sonuna kadar yürüttüğünü kaydetti. Akın, yerel değerlerin korunması, tanıtılması ve ekonomik değerinin artırılması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, üreticilerin kazancına katkı sunmayı hedeflediklerini dile getirdi. Üretimi merkeze alan bir hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini söyleyen Ahmet Akın, çiftçilerin desteklenmesinin kırsal kalkınma açısından önem taşıdığını vurguladı. "Çiftçimiz kazanırsa köyümüz kazanır. Köyümüz kazanırsa Balıkesir kazanır" diyen Akın, "Zengin toprakların fakir çiftçileri olmayacak. Birlikte üretecek, birlikte kazanacağız" ifadelerini kullandı.

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        Balıkesir'in 20 ilçesinde olduğu gibi Manyas'ta da tarımsal destekleri artırdıklarını belirten Akın, üreticilerin emeğinin karşılığını alabilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

        Selden etkilenen fasulye üreticilerine destek mesajı

        Manyas'ta son dönemde etkili olan yağışların üreticileri olumsuz etkilediğine de değinen Akın, bazı fasulye tarlalarının sel suları altında kaldığını belirtti. Üreticilerin yaşadığı mağduriyete dikkat çeken Akın, devletin gerekli çalışmaları yapacağını, Büyükşehir Belediyesi olarak kendilerinin de üreticilere imkânları ölçüsünde destek olmak istediklerini ifade etti. Manyas'ın yalnızca Kazak fasulyesi ile değil, peynir çeşitleriyle de önemli bir üretim merkezi olduğunu belirten Akın, ilçenin tanınırlığının artırılması ve bir çekim merkezi haline getirilmesi gerektiğini söyledi.

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        Konuşmasında çevre yatırımlarına da değinen Başkan Akın, Bandırma'daki arıtma tesisinin yakında devreye gireceğini, Erdek'teki tesisin de yaşanan sıkıntılara rağmen hizmete alınacağını belirterek, Edremit Körfezi'nde büyük bir arıtma yatırımı üzerinde çalıştıklarını söyledi. COP31 sürecinde gündeme gelen yatırımın ayrıntılarının ilerleyen dönemde yapılacak lansmanla açıklanacağını belirten Akın, Körfez bölgesindeki arıtma sorununu çözmeyi hedeflediklerini ifade etti.

        "Tarım ülkemizin geleceğidir"

        Manyas Kaymakamı Mustafa Salih Bayram ise, yaptığı konuşmada Kazak fasulyesinin tarihi ve kültürel önemine dikkat çekti. Kazak fasulyesi üretiminin 1700'lü yıllara dayandığını belirten Bayram, bu üretim geleneğinin geçmişten günümüze taşınan önemli bir kültürel miras olduğunu söyledi. Tarımın yalnızca ekonomik bir faaliyet olmadığını vurgulayan Kaymakam Bayram, "Tarım ülkemizin geleceğidir" dedi.

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        Kazak fasulyesinin coğrafi işaretle tescillenmesinin önemine değinen Bayram, ürünün Manyas ve Balıkesir'in yanı sıra Türkiye genelinde ve uluslararası pazarlarda tanıtılması gerektiğini ifade etti. Festivalin yerel ürünlerin tanıtımına ve üreticilerin emeğinin görünür hale gelmesine katkı sunduğunu belirten Bayram, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Manyas Kocagöl Mahallesi'nde gerçekleştirilen festivale Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın yanı sıra Manyas Kaymakamı Mustafa Salih Bayram, Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru, HAYKOOP Başkanı Faruk Özen, CHP Manyas İlçe Başkanı Fevzi Karakaş, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

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