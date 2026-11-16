Balıkesir'de otomobil traktöre çarptı: 2'si ağır 8 yaralı

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde bir otomobilin traktöre arkadan çarptığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, Çanakkale ile İzmir’i birbirine bağlayan E87 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gömeç istikametinden Ayvalık yönüne seyreden N.S. yönetimindeki 10 BGA 26 plakalı traktöre, aynı yönde ilerleyen A.K. idaresindeki 10 AFL 333 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada 2'si ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.