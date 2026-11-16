Ecel genç minübüscüyü direksiyonda buldu, 10 yolcu denizden can pazarı ile kurtarıldı Ayvalık'ta denize düşen minibüsün şoförü kalp krizinden hayatını kaybetti: 10 yolcu sağ kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde seyir halindeyken denize düşen 10 BT 035 plakalı yolcu minibüsünün 33 yaşındaki şoförü Batuhan Yavuz, direksiyon başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Suya gömülen araçtaki 1’i çocuk 10 yolcu ise yaşanan can pazarının ardından sağ olarak kurtarıldı.

Ecel genç sürücüyü direksiyon başında yakaladı

Edinilen bilgilere ve Balıkesir Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Batuhan Yavuz yönetimindeki 10 BT 035 plakalı yolcu minibüsü, sürücünün seyir halindeyken aniden kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıkarak denize uçtu. Kazanın ardından sudan çıkarılan ve sağlık ekiplerince müdahale edilen genç sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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Evli ve 1 çocuk babasıydı

Olay öncesinde bilinen herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı öğrenilen 33 yaşındaki Batuhan Yavuz’un evli ve 1 çocuk babası olduğu belirtildi. Genç sürücünün ani ölümü ailesini, yakınlarını ve Ayvalık’taki esnaf arkadaşlarını yasa boğdu.

10 yolcu can pazarı içinde kurtarıldı

Minibüsün denize düşmesinin ardından bölgede adeta can pazarı yaşandı. Ekipler ve çevredeki vatandaşların zamana karşı yarışıyla denize gömülen minibüsteki 1’i çocuk toplam 10 yolcunun tamamı sağ olarak sudan çıkarıldı. Balıkesir Valiliği, denizden çıkarılan yolcuların hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.