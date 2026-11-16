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        Ayvalık'ta şoförü kalp krizi geçiren yolcu minibüsü denize uçtu

        BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, şoförü direksiyon başında kalp krizi geçiren yolcu minibüsü denize uçtu. Yaralanan şoför ve yolcular minibüsten çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 13:20 Güncelleme:
        Ayvalık'ta şoförü kalp krizi geçiren yolcu minibüsü denize uçtu

        BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, şoförü direksiyon başında kalp krizi geçiren yolcu minibüsü denize uçtu. Yaralanan şoför ve yolcular minibüsten çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

        Kaza, saat 12.30 sıralarında Atatürk Bulvarı, 06 Mevkii'nde meydana geldi. Ayvalık-Sarımsaklı Mahallesi seferini yapan yolcu minibüsünün şoförü, kalp krizi geçirince direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs, savruldu ve içerisindeki yolcularla birlikte denize uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis, Deniz Polisi ve çevredekilerin yardımıyla şoför ve yolcuları minibüsten çıkardı. Minibüs şoförüne ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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