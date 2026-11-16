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        Balıkesir'de araç sayısı 726 bin 667 oldu

        Türkiye'de ekim ayında 130 bin 697 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, Balıkesir'de ekim ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı artarak 726 bin 667 oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 11:45 Güncelleme:
        Balıkesir'de araç sayısı 726 bin 667 oldu

        Türkiye'de ekim ayında 130 bin 697 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, Balıkesir'de ekim ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı artarak 726 bin 667 oldu.

        Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) yapılan açıklamada, Türkiye'de ekim ayında 130 bin 697 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Balıkesir'de de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı ekim ayı sonu itibarıyla artarak 726 bin 667 oldu.

        Ekim ayında 130 bin 697 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

        Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 47,5'ini otomobil, yüzde 36,4'ünü motosiklet, yüzde 10,4'ünü kamyonet, yüzde 2,2'sini kamyon, yüzde 2,0'ını traktör, yüzde 0,9'unu minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

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        Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 18,8 azaldı

        Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonda yüzde 11,6, özel amaçlı taşıtta yüzde 1,2 artarken, motosiklette yüzde 34,4, otobüste yüzde 28,8, minibüste yüzde 20,8, kamyonette yüzde 16,5, traktörde yüzde 5,4 ve otomobilde yüzde 3,5 azaldı.

        Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, Ekim 2024 Ekim 2026

        Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,8 azaldı. Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta yüzde 36,8 artarken kamyonette yüzde 33,2, otomobilde yüzde 29,1, traktörde yüzde 28,4, motosiklette yüzde 22,6, minibüste yüzde 12,3, kamyonda yüzde 11,2 ve otobüste yüzde 8,8 azaldığı açıklandı.

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        Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ekim ayı sonu itibarıyla 35 milyon 189 bin 866 oldu

        Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,7'sini otomobil, yüzde 21,9'unu motosiklet, yüzde 14,2'sini kamyonet, yüzde 6,7'sini traktör, yüzde 3,0'ını kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturduğu açıklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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