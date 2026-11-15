Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Milletvekili Canbey'den Kıbrıs gazilerine anlamlı ziyaret

        Milletvekili Canbey'den Kıbrıs gazilerine anlamlı ziyaret

        AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 43. yıl dönümü dolayısıyla Kıbrıs gazilerini evlerinde ziyaret etti. Umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hazırlanan gazilerle bir araya gelen Canbey, hayır dualarını aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 19:34 Güncelleme:
        Milletvekili Canbey'den Kıbrıs gazilerine anlamlı ziyaret

        AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 43. yıl dönümü dolayısıyla Kıbrıs gazilerini evlerinde ziyaret etti. Umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hazırlanan gazilerle bir araya gelen Canbey, hayır dualarını aldı.

        AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, 15 Kasım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümü arifesinde, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Balıkesir Şube Başkanı ve Kıbrıs gazisi Hulusi Karakuz ile Kıbrıs gazisi Necati Kiraz’ı evlerinde ziyaret etti. Umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara hareket etmeye hazırlanan gazilerle sohbet eden Canbey, kendilerine hayırlı yolculuklar dileyerek, dualarını aldı.

        REKLAM

        "Kıbrıs gazilerimizle bir arada olmak bizler için ayrıca anlamlıydı"

        Ziyaretin KKTC’nin kuruluş yıl dönümü arifesine denk gelmesinin ayrı bir anlam taşıdığını belirten Milletvekili Canbey, şu ifadeleri kullandı:

        "15 Kasım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümü arifesinde, Kıbrıs gazilerimizle bir arada olmak bizler için ayrıca anlamlıydı. Kıbrıs Türkü’nün özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinde fedakârlık gösteren kahraman gazilerimiz, milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahiptir. Mukaddes topraklara uğurlayacağımız kıymetli gazilerimize hayırlı yolculuklar diliyor, Cenabı Allah’tan umre ibadetlerini kabul buyurmasını niyaz ediyorum."

        REKLAM

        Şehidin ailesine ziyaret

        Milletvekili Canbey, gazilere gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından 2024 yılında şehit olan Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı’nın eşi Gizem Büyükçaylı ve ailesini de ziyaret etti. Şehit ailesiyle yakından ilgilenen Canbey, aziz şehitlerin emanetlerinin ve kahraman gazilerin her zaman baş tacı olduğunu vurguladı. Canbey, "Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimiz her zaman başımızın tacıdır. Rabbim gazilerimize sağlıklı ve huzurlu ömürler nasip etsin. Aziz şehidimiz Orhan Burak Büyükçaylı’yı rahmet, minnet ve dualarla yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Kenan Yıldız'dan kötü haber!
        Kenan Yıldız'dan kötü haber!
        Biden'dan Netanyahu itirafı: Aramızda pek güven yoktu
        Biden'dan Netanyahu itirafı: Aramızda pek güven yoktu
        Lang için Galatasaray devreye giriyor!
        Lang için Galatasaray devreye giriyor!
        İran'dan uyarı
        İran'dan uyarı
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Tek tuşla 51 dronu düşürdü
        Tek tuşla 51 dronu düşürdü
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        Maksilla operasyonunda 5 tutuklama!
        Maksilla operasyonunda 5 tutuklama!
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        "Paramız kalmadı!"
        "Paramız kalmadı!"
        Avrupa'da protesto dalgası!
        Avrupa'da protesto dalgası!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        Hayali yarım kaldı
        Hayali yarım kaldı

        Benzer Haberler

        Balıkesirspor - Eskişehir Anadolu SF: 1-1
        Balıkesirspor - Eskişehir Anadolu SF: 1-1
        Büyükşehir'den okul servislerine kapsamlı denetim
        Büyükşehir'den okul servislerine kapsamlı denetim
        Burhaniye'de BUBFA Gastrobahçe'de üretim devam ediyor
        Burhaniye'de BUBFA Gastrobahçe'de üretim devam ediyor
        Öğrencilerden sokak kedilerine sıcacık yuva
        Öğrencilerden sokak kedilerine sıcacık yuva
        Bordo Bandırma - Karşıyaka: 83-75
        Bordo Bandırma - Karşıyaka: 83-75
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi: Bordo Basketbol: 83 - Karşıyaka: 75
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi: Bordo Basketbol: 83 - Karşıyaka: 75