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        Balıkesirspor - Eskişehir Anadolu SF: 1-1

        3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Balıkesirspor evinde Eskişehir Anadolu SF takımı ile son dakikada yediği golle 1-1 berabere kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 17:43 Güncelleme:
        Balıkesirspor - Eskişehir Anadolu SF: 1-1

        3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Balıkesirspor evinde Eskişehir Anadolu SF takımı ile son dakikada yediği golle 1-1 berabere kaldı.

        Balıkesirspor 14'üncü dakikada Emre Gemici'nin golüyle öne geçti. Maçın ilk yarısını Bal-Kes 1-0 galip tamamladı. Konuk Eskişehir Anadolu SF müsabakanın 90+7'nci dakikasında Yunus Emre Özdemir'in golüyle beraberliği sağladı: 1-1. Skor avantajını koruyamayan Balıkesirspor zirve yolunda 2 kritik puan kaybetti. Bu sonucun ardından Balıkesirspor 24 puana, Eskişehir Anadolu SF takımı ise 22 puana yükseldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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