Balıkesirspor - Eskişehir Anadolu SF: 1-1

Balıkesirspor 14'üncü dakikada Emre Gemici'nin golüyle öne geçti. Maçın ilk yarısını Bal-Kes 1-0 galip tamamladı. Konuk Eskişehir Anadolu SF müsabakanın 90+7'nci dakikasında Yunus Emre Özdemir'in golüyle beraberliği sağladı: 1-1. Skor avantajını koruyamayan Balıkesirspor zirve yolunda 2 kritik puan kaybetti. Bu sonucun ardından Balıkesirspor 24 puana, Eskişehir Anadolu SF takımı ise 22 puana yükseldi.

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