Öğrencilerden sokak kedilerine sıcacık yuva

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde lise öğrencileri, soğuk kış günleri öncesinde sokak kedileri için örnek bir sosyal sorumluluk çalışmasına imza attı. Kendi imkânları ve hayal güçleriyle yaklaşık 50 kedi evi hazırlayan öğrenciler, minik dostlarına sıcak bir yuva kazandırdı.

Ayvalık Atatürk Anadolu Lisesi 9. ve 10. sınıf öğrencileri, Biyoloji Öğretmeni Aysel Manyas öncülüğünde sokak hayvanlarına yönelik anlamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Öğrenciler, tamamen kendi tasarımlarıyla irili ufaklı kedi evleri hazırlayarak hem hayallerindeki tasarımları ortaya koydu hem de hayvan sevgisinin en güzel örneklerinden birini sergiledi.

REKLAM

Öğrencilerin büyük bir özveriyle hazırladığı yaklaşık 50 kedi evi, Ayvalık’ın çeşitli mahallelerinde sokak kedilerinin barınabilmesi amacıyla dağıtıldı. Kedisi bulunan ailelere de ulaştırılan yuvalar sayesinde minik dostların yağmurdan, rüzgârdan ve kışın dondurucu soğuğundan korunması hedeflendi.

Biyoloji Öğretmeni Aysel Manyas’ın öncülüğünde gerçekleştirilen çalışma, öğrencilerin yalnızca akademik eğitimle değil, çevreye ve canlılara karşı duyarlılıklarıyla da topluma örnek olabileceklerini gösterdi.

Ayvalıklı gençlerin bu anlamlı girişimi, küçük dokunuşlarla büyük iyiliklerin yapılabileceğini bir kez daha ortaya koydu.