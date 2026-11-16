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        Balıkesirli Eda Nur Karaca, Uluslararası Çocuk Forumu'nda Türkiye'yi temsil Etti

        Antalya'da düzenlenen 27. Uluslararası Çocuk Forumu'na katılan Balıkesir Çocuk Hakları İl Komitesi ve Türkiye Çocuk Danışma Kurulu üyesi Eda Nur Karaca, 17 ülkeden çocuk ve gençlerle iklim değişikliği konusunda görüş alışverişinde bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 10:20 Güncelleme:
        Balıkesirli Eda Nur Karaca, Uluslararası Çocuk Forumu'nda Türkiye'yi temsil Etti

        Antalya’da düzenlenen 27. Uluslararası Çocuk Forumu’na katılan Balıkesir Çocuk Hakları İl Komitesi ve Türkiye Çocuk Danışma Kurulu üyesi Eda Nur Karaca, 17 ülkeden çocuk ve gençlerle iklim değişikliği konusunda görüş alışverişinde bulundu.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF iş birliğinde Antalya’da gerçekleştirilen 27. Uluslararası Çocuk Forumu, 17 ülkeden çocuk ve gençleri bir araya getirdi. "Gelecek Kuşakların Hakları: COP31’de Çocukların İklim Liderleri Olarak Güçlendirilmesi" temasıyla düzenlenen programa, Balıkesir Çocuk Hakları İl Komitesi ve Türkiye Çocuk Danışma Kurulu üyesi Eda Nur Karaca ile koordinatörü Hüsniye Seda Özgür katıldı.

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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakan Yardımcısı Leman Yenigün ve uluslararası temsilcilerin de yer aldığı forumda, iklim krizinin çocuklar üzerindeki etkileri ele alınarak çözüm önerileri değerlendirildi.

        Program kapsamında 17 ülkeden çocukların katkılarıyla hazırlanan "Çocukların Eylem Çağrısı", "Bu bizim son mektubumuz değil, ilk kelimemiz" mottosuyla uluslararası basınla paylaşıldı.

        Forumda çocukların iklim politikalarında daha etkin rol üstlenmesi ve geleceklerini ilgilendiren kararlarda söz sahibi olması gerektiği vurgulandı.

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