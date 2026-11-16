Balıkesirspor'dan hakem Mücahit Karakurt'a sert tepki "Hakkımız yendi, TFF'ye başvuracağız"

TFF 3. Lig 2. Grup 12. hafta mücadelesinde sahasında Eskişehir Anadolu SF ile 11 berabere kalan Balıkesirspor, karşılaşmanın hakemi Mücahit Karakurt'un yönetimine ilişkin sert bir açıklama yayımladı. Kırmızıbeyazlı kulüp, verilen ve verilmeyen kararların maçın sonucuna doğrudan etki ettiğini savunarak, Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgili kurullara resmi başvuruda bulunacağını duyurdu.

Balıkesirspor açıklamasında, Mücahit Karakurt'un verdiği ve vermediği kararların takımın emeğini ve alın terini hiçe saydığını öne sürdü. Kulüp, yaşananları 'basit bir hakem hatası' olarak görmediğini, bunun Balıkesirspor'un sahada hak ettiği sonuca 'açık bir müdahale' olduğunu iddia etti.

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Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Karşılaşmada takdir haklarının ısrarla rakip takım lehine kullanılması, adaletli yönetim beklentimizi açıkça boşa çıkarmıştır. Sahada verilen mücadelenin ve hak ettiğimiz 3 puanın bu kararlarla elimizden alınmasını asla kabul etmiyoruz."

Kulüp, hakem yönetimini 'taraflı' ve 'utanç veric' olarak nitelendirerek, Mücahit Karakurt'un karşılaşma yönetimini şiddetle kınadığını bildirdi.

Balıkesirspor, açıklamasında hakkını sonuna kadar arayacağını vurguladığı açıklamanın devamında şu cümlelere yer verildi:

"Yaşananların takipçisi olacak; ilgili pozisyonlar ve karşılaşmanın yönetimi hakkında Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgili kurullar nezdinde resmî başvurularımızı yapacağız. Haklarımızı bütün yasal ve idari yollarla sonuna kadar savunacağız. Balıkesirspor'un emeği, bir şehrin inancı ve bir takımın geleceği kimsenin keyfî kararlarına teslim edilemez."

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Kulüp, başvuruların yalnızca bir formalite olmadığını, Balıkesirspor'un hakkını arama iradesinin göstergesi olduğunu belirtti.