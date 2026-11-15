Büyükşehir'den okul servislerine kapsamlı denetim

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı şartlarda ulaşım hizmetlerinden yararlanabilmesi için okul servislerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Kent genelinde öğrencilerin okullarına güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşabilmesi için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Ulaşım Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından okul servislerine yönelik denetimler hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Ulaşım Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde Altıeylül, Karesi, Bigadiç, Susurluk, Balya, Havran, Edremit, İvrindi ve Ayvalık’ta okul servis taşımacılığı faaliyetinde bulunan araçların mevzuata uygunluğu kontrol edildi.

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Öğrencilerin servis hizmetlerinden güvenli, konforlu ve sağlıklı bir şekilde yararlanabilmeleri için yapılan denetim ve kontrol çalışmalarında tüm detaylar titizlikle incelendi. Yapılan denetimlerde; ruhsatta belirlenen yolcu sayısı, sürücü uygunluğu, emniyet kemeri, servis aracı özel izin belgesi, klima, yangın söndürme tüpü, araç içi temizliği, rehber personel ile uyarıcı yazıların olup olmadığı ve okul servisi yönetmeliğine uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Denetimler sırasında ilgili mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen servis araçlarına gerekli yaptırımlar uygulandı. Öğrencilerin güvenliğini tehlikeye atabilecek eksikliklere karşı kontrollerini sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, eğitim öğretim yılı boyunca okul servislerine yönelik denetimlerine devam edecek.