Bordo Bandırma - Karşıyaka: 83-75
SALON: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
HAKEMLER: Kerem Baki, Tolga Edis, Nazlı Çisil Güngör
BORDO BANDIRMA: Gordon 8, Okben Ulubay 1, Toure 6, Aldridge 17, Peterson 18, Perez 5, Kadir Bayram 10, Jefferson 10, Hankins 8
KARŞIYAKA: Weber 4, El-Amin 23, Kelly 15, Yavuz Gültekin 6, Enoch 8, Muhaymin Mustafa 2, Starks 13, Hakan Sayılı 2, Ouattara, Langevine 2
1'İNCİ PERİYOT: 26-27
DEVRE: 44-41
3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-58
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8'inci haftasında Pizza Bulls Bordo Bandırma, kendi evinde ağırladığı Karşıyaka'yı 83-75 mağlup etti.
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