Burhaniye'de otopark sorunu büyüyor
Burhaniye ilçesinde, otopark sorunu her geçen gün büyürken, mevcut otoparklarda da dikkatsiz sürücüler tepki çekiyor. Eski hastane arsasında düzensiz otoparkların sıkıntıya neden olduğunu kaydeden Güner Özdemir, önlem alınmasını istedi.
Burhaniye ilçesinde, otopark sorunu her geçen gün büyürken, mevcut otoparklarda da dikkatsiz sürücüler tepki çekiyor. Eski hastane arsasında düzensiz otoparkların sıkıntıya neden olduğunu kaydeden Güner Özdemir, önlem alınmasını istedi.
Burhaniye''de Belediyenin Eski Otogarda başlattığı otopark çalışmaları sürücüleri sevindirirken, mevcut otoparklarda da önlem alınması istendi. Burhaniye'de otopark sorununun büyük olduğunu kaydeden Güner Özdemir, "Eski hastane yeri otopark olarak kullanılıyor. Çok sayıda sürücü buradan yararlanıyor. Ancak, bazı dikkatsiz sürücüler otoparkı girilmez hale sokuyor. Buna çözüm bulunsa iyi olacak. Bir de burası yağışlı havalarda çok çamur oluyor. Mıcır dökülmeli" dedi.
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