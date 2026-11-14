Vali İsmail Ustaoğlu'ndan, özel çocuklara sıcak ilgi

Balıkesir Valsii İsmail Ustaoğlu, Altıeylül Plevne Mahalle Muhtarı Neslihan Atlı'nın öncülüğünde, Bir Tasarım Atölyesi tarafından düzenlenen "Otizm Farkındalığına Destek Atölyesi ve Boyama Workshop" etkinliğine katıldı.

Asuva Park Tomruk Kafe'de gerçekleştirilen etkinlikte, Psikolog Mustafa Berke Yıldırım'ın eşliğinde boyama yapan çocuklar Vali amcalarıyla birlikte keyifli vakit geçirdi. Sanatın iyileştirici gücüyle renklenen etkinlik boyunca çocuklarla yakından ilgilenen Vali İsmail Ustaoğlu, onlarla birlikte boyama çalışmalarına katılarak heyecanlarına ve mutluluklarına ortak oldu.

"Farklılıklarımızla birlikte daha güçlü, daha renkliyiz" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte çocukların hazırladığı çalışmaları inceleyen Vali Ustaoğlu ve beraberindekiler, çocuklarla sohbet ederek onların mutluluğuna eşlik etti. Program, özel çocuklara yönelik farkındalık ve toplumsal duyarlılığın önemine de dikkat çekti.

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Programa Vali İsmail Ustaoğlu'nun yanı sıra Karesi Kaymakamı Murat Büyükköse, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kemal Aydemir, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emine Böçkün ve Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden katıldı.