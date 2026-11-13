Ata Demirer'in "Pervaneler" filminden Ayvalık'a anlamlı hediye Film setinin yel değirmeni Küçükköy'ün yeni simgesi oluyor

Ünlü komedyen ve oyuncu Ata Demirer’in hem senaryosunu kaleme aldığı hem de başrolünü üstlendiği, çekimlerinin tamamı Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde gerçekleştirilen "Pervaneler" filminin en dikkat çekici dekorlarından biri olan yel değirmeni, çekimlerin tamamlanmasının ardından Ayvalık Belediyesi’ne hediye edildi.

Yönetmenliğini Hakan Algül’ün üstlendiği, BKM yapımı "Pervaneler" filminin Ayvalık’taki çekimleri tamamlanırken, film setinden ilçeye anlamlı bir hatıra kaldı. Filmin çekimleri sırasında kullanılan ve Ayvalık’ın tarihi dokusuyla bütünleşen yel değirmeni, Ayvalık Belediyesi’ne armağan edilerek Küçükköy girişine yerleştirildi.

REKLAM

Başkan Ergin sette sözünü almıştı

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in, çekimler sırasında film setini ziyaret ederek yapım ekibiyle bir araya geldiği ve filmde kullanılan yel değirmeninin çekimlerin ardından Ayvalık’a hediye edilmesi yönünde söz aldığı öğrenildi. Çekimlerin tamamlanmasıyla birlikte verilen söz yerine getirildi ve film için hazırlanan yel değirmeni Ayvalık Belediyesi’ne teslim edildi.

Küçükköy’ün yeni cazibe noktası olacak

Küçükköy girişine yerleştirilen yel değirmeninin montaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından hem ilçe sakinlerinin hem de bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olması bekleniyor. Ayvalık’ın turizm potansiyeline ve görsel zenginliğine katkı sunması hedeflenen yel değirmeni, aynı zamanda Türk sinemasının sevilen isimlerinden Ata Demirer’in ilçede gerçekleştirdiği film çalışmalarının kalıcı bir hatırası olacak.

REKLAM

Özellikle fotoğraf çektirmek isteyen ziyaretçiler için yeni bir durak oluşturması beklenen yel değirmeni, Küçükköy’ün simgeleri arasına girmeye aday.

"Pervaneler" 8 ocak 2027’de vizyonda

Ata Demirer’in kendine özgü mizah anlayışını ve renkli karakterlerini beyazperdeye taşıyacağı "Pervaneler" filminin oyuncu kadrosunda Furkan Andıç, Algı Eke, Şifanur Gül, Ebru Cündübeyoğlu, Ali İpin, Ülkü Duru ve Serhat Özcan gibi isimler yer alıyor. Gündelik yaşamın içinden sıcak, samimi ve eğlenceli bir hikâyeyi konu alan filmin 8 Ocak 2027 tarihinde sinemaseverlerle buluşması planlanıyor.

Ayvalık’ın doğal güzellikleri, tarihi sokakları ve kendine özgü atmosferinin de beyazperdeye taşınacağı film, ilçenin tanıtımına katkı sağlamaya hazırlanırken, Küçükköy’e armağan edilen yel değirmeni de bu sinema yolculuğunun Ayvalık’taki kalıcı izlerinden biri olacak.