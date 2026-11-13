Balıkesirli öğretmenlerden Pamukçu Bengisi

Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Öğretmen Akademileri, öğretmenleri şehrin tarihî ve kültürel değerleriyle buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Halk Oyunları Akademisi tarafından Altıeylül ilçesine bağlı Pamukçu Mahallesi’nde "Balıkesir Yöresi: Pamukçu Bengisi" etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Pamukçu Bengisi’nin tarihi geçmişi, Kuvayı Milliye ruhuyla özdeşleşen anlamı ve Balıkesir’in kültürel mirasındaki yeri ele alındı. Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Uzmanı ve Balıkesir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Mustafa Akbaş ile yerel ustalar tarafından katılımcı öğretmenlere aktarılan bilgiler, uygulamalı çalışmalarla desteklendi. Öğretmenler, Pamukçu Bengisi’nin kendine özgü figürlerini ve inceliklerini yerinde öğrenme fırsatı buldu. Yerel kültürün korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasında öğretmenlerin üstlendiği önemli role dikkat çekilen program, Pamukçu Mahallesi gençlerinin sergilediği Bengi gösterisiyle devam etti. Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.