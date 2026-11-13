Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Balıkesirli öğretmenlerden Pamukçu Bengisi

        Balıkesirli öğretmenlerden Pamukçu Bengisi

        Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Öğretmen Akademileri, öğretmenleri şehrin tarihî ve kültürel değerleriyle buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Halk Oyunları Akademisi tarafından Altıeylül ilçesine bağlı Pamukçu Mahallesi'nde "Balıkesir Yöresi: Pamukçu Bengisi" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 13:17 Güncelleme:
        Balıkesirli öğretmenlerden Pamukçu Bengisi

        Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Öğretmen Akademileri, öğretmenleri şehrin tarihî ve kültürel değerleriyle buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Halk Oyunları Akademisi tarafından Altıeylül ilçesine bağlı Pamukçu Mahallesi’nde "Balıkesir Yöresi: Pamukçu Bengisi" etkinliği gerçekleştirildi.

        Etkinlikte, Pamukçu Bengisi’nin tarihi geçmişi, Kuvayı Milliye ruhuyla özdeşleşen anlamı ve Balıkesir’in kültürel mirasındaki yeri ele alındı. Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Uzmanı ve Balıkesir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Mustafa Akbaş ile yerel ustalar tarafından katılımcı öğretmenlere aktarılan bilgiler, uygulamalı çalışmalarla desteklendi. Öğretmenler, Pamukçu Bengisi’nin kendine özgü figürlerini ve inceliklerini yerinde öğrenme fırsatı buldu. Yerel kültürün korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasında öğretmenlerin üstlendiği önemli role dikkat çekilen program, Pamukçu Mahallesi gençlerinin sergilediği Bengi gösterisiyle devam etti. Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        FBI, 1.2 milyar dolarlık kripto varlığa el koydu
        FBI, 1.2 milyar dolarlık kripto varlığa el koydu
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Aşk iddialarını doğruladı
        Aşk iddialarını doğruladı
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        "Aşağılayıcı tavırlar sergiledi"
        "Aşağılayıcı tavırlar sergiledi"
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Şef mutfağı sözlüğü
        Şef mutfağı sözlüğü
        Trump: İran Savaşı'nın sürmesinin nedeni İsrail
        Trump: İran Savaşı'nın sürmesinin nedeni İsrail
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"

        Benzer Haberler

        Nahçıvanlı sanatçılar Altıeylül'de sanatseverlerle buluşacak
        Nahçıvanlı sanatçılar Altıeylül'de sanatseverlerle buluşacak
        Çamurlu çizmelerini çıkarıp çoraplarıyla devlet dairesine giren çiftçi konu...
        Çamurlu çizmelerini çıkarıp çoraplarıyla devlet dairesine giren çiftçi konu...
        Balıkesir'de 35 düzensiz göçmen yakalandı
        Balıkesir'de 35 düzensiz göçmen yakalandı
        İki katlı müstakil evde yangın; üst kat ve çatı kullanılamaz hale geldi
        İki katlı müstakil evde yangın; üst kat ve çatı kullanılamaz hale geldi
        Balıkesir'de evde çıkan yangın söndürüldü
        Balıkesir'de evde çıkan yangın söndürüldü
        Öğrenciler çömlekçilik sanatını yaparak yaşayarak öğrendi
        Öğrenciler çömlekçilik sanatını yaparak yaşayarak öğrendi