İki katlı müstakil evde yangın; üst kat ve çatı kullanılamaz hale geldi

Dereli Mahallesi 8’inci Sokak’taki 2 katlı müstakil evde yangın çıktı. Alevler evin üst katı ve çatısını kısa sürede sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, elektrik hattındaki patlamalar nedeniyle alevlere müdahalede zor anlar yaşadı. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çabasıyla yangın söndürüldü. Evin üst katı ve çatı, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

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