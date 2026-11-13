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        Çamurlu çizmelerini çıkarıp kuruma girdi, müdür elleriyle giydirdi İlçe nüfus müdürü: "Sen başımızın tacısın"

        Balıkesir'in Havran ilçesinde resmi işlem yaptırmak için Havran Kaymakamlğındaki İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne gelen zeytin üreticisi Levent Koca, binanın zeminini kirletmemek için çamurlu çizmelerini binanın giriş merdivenlerinde çıkararak içeriye çoraplarıyla girdi. Durumu fark eden Havran İlçe Nüfus Müdürü Erhan Dayı, vatandaşın çizmelerini kendi elleriyle giydirerek, "Ayağının çamur olması önemli değil. Kalbin çamur olmasın. Senin gibi abilerimiz başımızın tacıdır" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 09:24 Güncelleme:
        Çamurlu çizmelerini çıkarıp kuruma girdi, müdür elleriyle giydirdi İlçe nüfus müdürü: "Sen başımızın tacısın"

        Balıkesir’in Havran ilçesinde resmi işlem yaptırmak için Havran Kaymakamlğındaki İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne gelen zeytin üreticisi Levent Koca, binanın zeminini kirletmemek için çamurlu çizmelerini binanın giriş merdivenlerinde çıkararak içeriye çoraplarıyla girdi. Durumu fark eden Havran İlçe Nüfus Müdürü Erhan Dayı, vatandaşın çizmelerini kendi elleriyle giydirerek, "Ayağının çamur olması önemli değil. Kalbin çamur olmasın. Senin gibi abilerimiz başımızın tacıdır" dedi.

        Zemini kirletmemek için çizmelerini kapıda çıkardı

        İlçeye bağlı kırsal Hüseyinbeşeler Mahallesi’nde zeytin üreticiliği yapan Levent Koca, tarladaki işinin ardından ehliyet işlemleri için Havran İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne geldi. Yağışlı hava ve arazi şartları nedeniyle çamurlanan çizmeleriyle kamu binasının zeminini kirletmek istemeyen Koca, büyük bir incelik göstererek çizmelerini girişte çıkardı ve işlem bankosuna çoraplarıyla yürüdü.

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        Müdür Erhan Dayı’dan duygulandıran hareket

        Vatandaşın çoraplarıyla işlem yaptırmaya çalıştığını gören Havran İlçe Nüfus Müdürü Erhan Dayı, hemen müdahale ederek çizmeleri getirtti ve Koca’nın ayaklarına kendi elleriyle giydirdi. Müdür Dayı’nın bu esnada üretici Levent Koca’ya sarf ettiği, "Ayağının çamur olması önemli değil. Kalbin çamur olmasın kalbin. Senin gibi abilerimiz bizim başımızın tacıdır" sözleri kurumda duygusal anlar yaşattı.

        O anlar kameralara yansıdı

        Kamu görevlisi ile üretici vatandaş arasındaki samimi diyalog ve örnek davranış, hem kurumun güvenlik kamerası hem de çevrede bulunanların cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüler kısa sürede vatandaşların büyük takdirini topladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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