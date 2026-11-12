Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Bakkala gitti, döndüğünde evini alevler içinde gördü

        Bakkala gitti, döndüğünde evini alevler içinde gördü

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı adamın bakkala gittiği sırada evinde elektrik battaniyesinden kaynaklı yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler, bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 21:35 Güncelleme:
        Bakkala gitti, döndüğünde evini alevler içinde gördü

        Balıkesir’in Edremit ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı adamın bakkala gittiği sırada evinde elektrik battaniyesinden kaynaklı yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler, bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü.

        Edinilen bilgilere göre, Dereli Mahallesi’nde tek başına yaşayan 60 yaşındaki E.T.'nin bakkala gittiği ve evde kimsenin bulunmadığı esnada ikametten dumanlar yükselmeye başladı. Alevleri fark eden mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri diğer evlere sıçramasını önledi

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı 2 ekip yangına müdahale ederken, Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı bağlı ekipler ise çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

        REKLAM

        İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın, bitişikteki komşu evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaşlı adam ise bakkaldan döndüğünde evini küle dönmüş halde buldu. Elektrik battaniyesinden çıktığı değerlendirilen yangında evin tamamı yanarak kullanılamaz hale gelirken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları ve olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Malatya'da helikopter düştü: 4 asker şehit oldu
        Malatya'da helikopter düştü: 4 asker şehit oldu
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        Milliler 44 yıl sonra aynı kabusu yaşıyor!
        Milliler 44 yıl sonra aynı kabusu yaşıyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        HT Özel | California Valisi Newsom COP31'de: Umarım Trump'ın tehditleri karşısında AB diz çökmez
        HT Özel | California Valisi Newsom COP31'de: Umarım Trump'ın tehditleri karşısında AB diz çökmez
        Beyaz Saray civarında silah sesleri
        Beyaz Saray civarında silah sesleri
        BES fonları iklim yatırımlarına nasıl katkı sağlayacak?
        BES fonları iklim yatırımlarına nasıl katkı sağlayacak?
        NVIDIA CEO'su Jensen Huang istifa etti
        NVIDIA CEO'su Jensen Huang istifa etti
        Bugün Ne Oldu? 12 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 12 Kasım 2026 haberleri
        Kuyt'ın yeni adresini duyurdular!
        Kuyt'ın yeni adresini duyurdular!
        Trump'tan Vance'e ilk 'ültimatom'
        Trump'tan Vance'e ilk 'ültimatom'
        GSS borçlarının silinmesi için kanun teklifi
        GSS borçlarının silinmesi için kanun teklifi
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        "Finansmanın yanında teknoloji de gerekiyor"
        "Finansmanın yanında teknoloji de gerekiyor"
        Yeni kariyerine adım attı
        Yeni kariyerine adım attı
        Mardin gezisi kabusa döndü! İnme geçiren kadını kuzen doktorlar kurtardı
        Mardin gezisi kabusa döndü! İnme geçiren kadını kuzen doktorlar kurtardı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Boşanma iddialarına yanıt
        Boşanma iddialarına yanıt
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Sigorta Sayfası COP31'de
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti

        Benzer Haberler

        Körfez'in 5 ilçesinden "Edremit il olsun" çıkarması 23 esnaf odasından orta...
        Körfez'in 5 ilçesinden "Edremit il olsun" çıkarması 23 esnaf odasından orta...
        Başkan Akın: "Deniz kirliliğinde bütüncül yaklaşım şart"
        Başkan Akın: "Deniz kirliliğinde bütüncül yaklaşım şart"
        95 yıllık okulda son gün Balıkesir'de 1931 yılında eğitime başlayan okulun...
        95 yıllık okulda son gün Balıkesir'de 1931 yılında eğitime başlayan okulun...
        Balıkesirspor'un deplasman hasreti bitti
        Balıkesirspor'un deplasman hasreti bitti
        Güney Marmara'da lodos fırtınası alarmı, cuma gününe dikkat Marmara'da lodo...
        Güney Marmara'da lodos fırtınası alarmı, cuma gününe dikkat Marmara'da lodo...
        Ayvalık ve Bergama arasında tarım başta olmak üzere her alanda iş birliği m...
        Ayvalık ve Bergama arasında tarım başta olmak üzere her alanda iş birliği m...