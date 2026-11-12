Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Başkan Akın: "Deniz kirliliğinde bütüncül yaklaşım şart"

        Başkan Akın: "Deniz kirliliğinde bütüncül yaklaşım şart"

        UCLGMEWA İklim Elçisi, M. Belediyeler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) tarafından düzenlenen "Şehirlerden Denizlere: Doğa Pozitif Bir Geleceğin Finansmanı" paneline katıldı. Deniz kirliliğiyle mücadelede bütüncül yaklaşımın şart olduğunu belirten Akın, belediyelerin uluslararası finansmana erişiminin kolaylaştırılması gerektiğine vurgu yaptı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 16:03 Güncelleme:
        Başkan Akın: "Deniz kirliliğinde bütüncül yaklaşım şart"

        UCLGMEWA İklim Elçisi, M. Belediyeler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) tarafından düzenlenen "Şehirlerden Denizlere: Doğa Pozitif Bir Geleceğin Finansmanı" paneline katıldı. Deniz kirliliğiyle mücadelede bütüncül yaklaşımın şart olduğunu belirten Akın, belediyelerin uluslararası finansmana erişiminin kolaylaştırılması gerektiğine vurgu yaptı.

        UCLG MEWA İklim Elçisi, M. Belediyeler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, COP31 kapsamında, Mavi Bölgede, Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) tarafından düzenlenen "Şehirlerden Denizlere: Doğa Pozitif Bir Geleceğin Finansmanı" başlıklı oturuma katıldı. Moderatörlüğünü Uluslararası İlişkiler Grup Başkanı Şevket Altuğ Taşdemir’in yaptığı oturumda Akın’ın yanı sıra Konya Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Bilgehan Nas, CDP’den Emilie Becault, AFD Türkiye’den Belediye Sektörü Yöneticisi Melis Aydemir, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’ndan Su ve Çevre Sektörü Yöneticisi Elif Torcu yer aldı.

        REKLAM

        "ilbank en büyük destekçimiz"

        Deniz kirliliği sorunun çok boyutlu bir mesele olduğunu söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Marmara ve Ege Denizi’ne kıyısı bulunan ve farklı ekolojik özelliklere sahip bir büyükşehir olduklarını belirtirken deniz kirliliği ile mücadele konusunun bütüncül bir yaklaşım gerektirdiğinin altını çizdi. Marmara Denizi gibi çok sayıda yerel yönetimin ve farklı kurumların sorumluluk alanlarının kesiştiği bir denizde etkin bir koordinasyon kurulması gerektiğine vurgu yapan Akın, "Balıkesir, bir tarafı Ege Denizi’ne bir tarafı Marmara Denizi’ne bağlı 300 kilometrenin üzerinde sahil şeridi olan büyük bir şehir. Yüzölçümü olarak da Türkiye’nin en büyük illerinden bir tanesiyiz. Coğrafyanın geniş olması bazı sıkıntıları da beraberinde getiriyor. Birincisi, denizlerin kirliliği. İkincisi, arıtma ve kanalizasyon sistemlerinin ileri biyolojik olmaması, altyapı sistemlerinin yıllardır değiştirilmemesi. Üçüncüsü Balıkesir gibi olan illerde yaz ve kış nüfusunun farklı olması. Mevcut altyapının yalnızca bugünkü nüfusa göre değil, mevsimsel nüfus hareketlerine ve gelecekteki iklim risklerine göre de planlanması lazım. Son olarak karşımıza iklim değişikliğinin oluşturduğu yeni riskleri de yatırım süreçlerine dahil etmek zorunda olmamız çıkıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak biz de bu ihtiyaçlardan hareketle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. BASKİ aracılığıyla atık su yönetiminin geliştirilmesi, yeni su kaynaklarının oluşturulması, suyun geri kazanılması ve altyapının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütüyoruz. İlbank en büyük destekçimiz. Bunun altını çizmek istiyorum. Bize büyük destek veriyorlar. SURFF diye bir mekanizma hayata geçirildi. Onların da desteğiyle birlikte finansmana daha rahat ulaşabiliyoruz. AFD mesela. Biz tek başımıza bir proje hazırlasak bunun yeterli altyapısını oluşturamazdık. Ne yaptık? SURFF’tan destek alarak İlbank’ın da desteğiyle daha farklı bir yöntemle uluslararası kredibilitelere uygun altyapıyı hazırladık. İlbank aracılıyla AFD’ye teslim ettik. Yarın da imzayı atıyoruz. Bakıldığı zaman bunlar çok büyük yatırımlar. 140 milyon euroluk yatırıma doğru ilerliyoruz. İlbank ve SURFF bize destek verdi" diye konuştu.

        REKLAM

        "Finansman, teknik destek ve uluslararası diyalog"

        SURFF’ü, yerel yönetimlerin iklim değişikliğiyle mücadele ve dirençli şehirler oluşturma hedeflerini somut yatırımlara dönüştürmesi açısından çok önemli bir fırsat olarak gördüğünü ifade eden Akın, "SURFF; mevcut ulusal ve uluslararası finansman İmkânlarını, teknik uzmanlığı ve yerel yönetimlerin yatırım ihtiyaçlarını bir araya getirerek proje geliştirme ve uygulama süreçlerini güçlendirmeyi amaçlayan bütüncül bir mekanizma. Bu yaklaşımın üç temel bileşeni üzerinden önemli katkılar sağlayabileceğini düşünüyorum. Birinci bileşen olan Dirençli Şehirler Ülke Platformu, ulusal politikalarla yerel ihtiyaçlar arasında güçlü bir bağlantı kurabilir. ‘Ülke Platformu’nun merkezi idareyi, yerel yönetimleri, uluslararası finans kuruluşlarını, kalkınma bankalarını ve teknik ortakları aynı zeminde buluşturması bu açıdan önemli. İkinci bileşen olan Dirençli Şehirler Mükemmeliyet Merkezi’nin teknik ve kurumsal kapasite açısından çok önemli bir rol üstlenebileceğini düşünüyorum. Mükemmeliyet Merkezi’nin bu süreçlerde belediyelere teknik rehberlik sağlaması, proje hazırlama kapasitelerini geliştirmesi ve uluslararası standartlara uygun proje geliştirilmesine destek olması önemli bir ihtiyaca karşılık gelecektir. Üçüncü bileşen olan Uluslararası Dirençli Şehirler Diyaloğu ise uluslararası iş birliklerinin ve bilgi paylaşımının geliştirilmesi açısından önemli bir imkân sunuyor. SURFF’ün deniz kirliliğiyle mücadele açısından sağlayabileceği katkıyı özellikle önemsiyoruz" şeklinde konuştu.

        REKLAM

        "Surff, Büyükşehirlerin dev yatırımlarında eli ayağı oldu"

        İki denize sahip bir büyükşehir olarak denizlerin korunmasına yönelik yatırımları daha geniş bir perspektifle geliştirmek istediklerini söyleyen Akın, "Özellikle üç alanda SURFF kapsamında iş birlikleri güçlendirilebilir. Bunun yanında SURFF’ün iklim uyumunu bütün yatırım süreçlerinin temel unsurlarından biri haline getirmesini önemsiyoruz. SURFF, Türkiye’deki belediyelerimiz için özellikle büyükşehirlerimiz açısından altyapı, ileri biyolojik artırmalar gibi çok büyük yatırımlarda bizim elimiz ayağımız olmuş durumdadır. Buradan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a; İlbank’ımıza, Genel Müdürümüzden yönetim kadrosuna kadar herkese teşekkür ediyorum. AFD gibi uluslararası kuruluşlarımıza da teşekkür ediyorum. SURFF gibi mekanizmaların tasarımında ve uygulamasında belediyelerin aktif katılımı büyük önem taşıyor. Bizim SURFF’ten temel beklentimiz; diyaloğu iş birliğine, iş birliğini ortak yatırım önceliklerine, bu öncelikleri de finanse edilebilir ve uygulanabilir projelere dönüştüren bir mekanizma olmasıdır. SURFF’ün bu unsurları bir araya getirerek yerel yönetimlerin önünü açmasını, yatırım süreçlerindeki engelleri azaltmasını ve şehirlerimizde somut sonuçlar ortaya çıkarmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        GSS borçlarının silinmesi için kanun teklifi
        GSS borçlarının silinmesi için kanun teklifi
        Yuva Köyü'nde sudan zehirlenme davasında karar çıktı!
        Yuva Köyü'nde sudan zehirlenme davasında karar çıktı!
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        "Finansmanın yanında teknoloji de gerekiyor"
        "Finansmanın yanında teknoloji de gerekiyor"
        Dev proje için 25 teklif
        Dev proje için 25 teklif
        Kız çocuğu okul polisine bıçak çekti
        Kız çocuğu okul polisine bıçak çekti
        Mardin gezisi kabusa döndü! İnme geçiren kadını kuzen doktorlar kurtardı
        Mardin gezisi kabusa döndü! İnme geçiren kadını kuzen doktorlar kurtardı
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        Beyoğlu'nda halıya sarılı erkek cesedi bulundu!
        Beyoğlu'nda halıya sarılı erkek cesedi bulundu!
        Kuyt'ın yeni adresini duyurdular!
        Kuyt'ın yeni adresini duyurdular!
        Avustralyalı gençten ormanda 6 günlük 'yaşam' savaşı
        Avustralyalı gençten ormanda 6 günlük 'yaşam' savaşı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Cinayetin faili ABD’de ünlü oyuncu çıktı
        Cinayetin faili ABD’de ünlü oyuncu çıktı
        Boşanma iddialarına yanıt
        Boşanma iddialarına yanıt
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!

        Benzer Haberler

        95 yıllık okulda son gün Balıkesir'de 1931 yılında eğitime başlayan okulun...
        95 yıllık okulda son gün Balıkesir'de 1931 yılında eğitime başlayan okulun...
        Balıkesirspor'un deplasman hasreti bitti
        Balıkesirspor'un deplasman hasreti bitti
        Güney Marmara'da lodos fırtınası alarmı, cuma gününe dikkat Marmara'da lodo...
        Güney Marmara'da lodos fırtınası alarmı, cuma gününe dikkat Marmara'da lodo...
        Ayvalık ve Bergama arasında tarım başta olmak üzere her alanda iş birliği m...
        Ayvalık ve Bergama arasında tarım başta olmak üzere her alanda iş birliği m...
        Gömeçli itfaiyeciler geleceğe nefes oluyor
        Gömeçli itfaiyeciler geleceğe nefes oluyor
        12 ekmekle başladı, günde 700 ekmek üreten işletmenin sahibi oldu Kadın gir...
        12 ekmekle başladı, günde 700 ekmek üreten işletmenin sahibi oldu Kadın gir...