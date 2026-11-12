Başkan Akın: "Deniz kirliliğinde bütüncül yaklaşım şart"

UCLGMEWA İklim Elçisi, M. Belediyeler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) tarafından düzenlenen "Şehirlerden Denizlere: Doğa Pozitif Bir Geleceğin Finansmanı" paneline katıldı. Deniz kirliliğiyle mücadelede bütüncül yaklaşımın şart olduğunu belirten Akın, belediyelerin uluslararası finansmana erişiminin kolaylaştırılması gerektiğine vurgu yaptı.

UCLG MEWA İklim Elçisi, M. Belediyeler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, COP31 kapsamında, Mavi Bölgede, Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) tarafından düzenlenen "Şehirlerden Denizlere: Doğa Pozitif Bir Geleceğin Finansmanı" başlıklı oturuma katıldı. Moderatörlüğünü Uluslararası İlişkiler Grup Başkanı Şevket Altuğ Taşdemir’in yaptığı oturumda Akın’ın yanı sıra Konya Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Bilgehan Nas, CDP’den Emilie Becault, AFD Türkiye’den Belediye Sektörü Yöneticisi Melis Aydemir, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’ndan Su ve Çevre Sektörü Yöneticisi Elif Torcu yer aldı.

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"ilbank en büyük destekçimiz"

Deniz kirliliği sorunun çok boyutlu bir mesele olduğunu söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Marmara ve Ege Denizi’ne kıyısı bulunan ve farklı ekolojik özelliklere sahip bir büyükşehir olduklarını belirtirken deniz kirliliği ile mücadele konusunun bütüncül bir yaklaşım gerektirdiğinin altını çizdi. Marmara Denizi gibi çok sayıda yerel yönetimin ve farklı kurumların sorumluluk alanlarının kesiştiği bir denizde etkin bir koordinasyon kurulması gerektiğine vurgu yapan Akın, "Balıkesir, bir tarafı Ege Denizi’ne bir tarafı Marmara Denizi’ne bağlı 300 kilometrenin üzerinde sahil şeridi olan büyük bir şehir. Yüzölçümü olarak da Türkiye’nin en büyük illerinden bir tanesiyiz. Coğrafyanın geniş olması bazı sıkıntıları da beraberinde getiriyor. Birincisi, denizlerin kirliliği. İkincisi, arıtma ve kanalizasyon sistemlerinin ileri biyolojik olmaması, altyapı sistemlerinin yıllardır değiştirilmemesi. Üçüncüsü Balıkesir gibi olan illerde yaz ve kış nüfusunun farklı olması. Mevcut altyapının yalnızca bugünkü nüfusa göre değil, mevsimsel nüfus hareketlerine ve gelecekteki iklim risklerine göre de planlanması lazım. Son olarak karşımıza iklim değişikliğinin oluşturduğu yeni riskleri de yatırım süreçlerine dahil etmek zorunda olmamız çıkıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak biz de bu ihtiyaçlardan hareketle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. BASKİ aracılığıyla atık su yönetiminin geliştirilmesi, yeni su kaynaklarının oluşturulması, suyun geri kazanılması ve altyapının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütüyoruz. İlbank en büyük destekçimiz. Bunun altını çizmek istiyorum. Bize büyük destek veriyorlar. SURFF diye bir mekanizma hayata geçirildi. Onların da desteğiyle birlikte finansmana daha rahat ulaşabiliyoruz. AFD mesela. Biz tek başımıza bir proje hazırlasak bunun yeterli altyapısını oluşturamazdık. Ne yaptık? SURFF’tan destek alarak İlbank’ın da desteğiyle daha farklı bir yöntemle uluslararası kredibilitelere uygun altyapıyı hazırladık. İlbank aracılıyla AFD’ye teslim ettik. Yarın da imzayı atıyoruz. Bakıldığı zaman bunlar çok büyük yatırımlar. 140 milyon euroluk yatırıma doğru ilerliyoruz. İlbank ve SURFF bize destek verdi" diye konuştu.

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"Finansman, teknik destek ve uluslararası diyalog"

SURFF’ü, yerel yönetimlerin iklim değişikliğiyle mücadele ve dirençli şehirler oluşturma hedeflerini somut yatırımlara dönüştürmesi açısından çok önemli bir fırsat olarak gördüğünü ifade eden Akın, "SURFF; mevcut ulusal ve uluslararası finansman İmkânlarını, teknik uzmanlığı ve yerel yönetimlerin yatırım ihtiyaçlarını bir araya getirerek proje geliştirme ve uygulama süreçlerini güçlendirmeyi amaçlayan bütüncül bir mekanizma. Bu yaklaşımın üç temel bileşeni üzerinden önemli katkılar sağlayabileceğini düşünüyorum. Birinci bileşen olan Dirençli Şehirler Ülke Platformu, ulusal politikalarla yerel ihtiyaçlar arasında güçlü bir bağlantı kurabilir. ‘Ülke Platformu’nun merkezi idareyi, yerel yönetimleri, uluslararası finans kuruluşlarını, kalkınma bankalarını ve teknik ortakları aynı zeminde buluşturması bu açıdan önemli. İkinci bileşen olan Dirençli Şehirler Mükemmeliyet Merkezi’nin teknik ve kurumsal kapasite açısından çok önemli bir rol üstlenebileceğini düşünüyorum. Mükemmeliyet Merkezi’nin bu süreçlerde belediyelere teknik rehberlik sağlaması, proje hazırlama kapasitelerini geliştirmesi ve uluslararası standartlara uygun proje geliştirilmesine destek olması önemli bir ihtiyaca karşılık gelecektir. Üçüncü bileşen olan Uluslararası Dirençli Şehirler Diyaloğu ise uluslararası iş birliklerinin ve bilgi paylaşımının geliştirilmesi açısından önemli bir imkân sunuyor. SURFF’ün deniz kirliliğiyle mücadele açısından sağlayabileceği katkıyı özellikle önemsiyoruz" şeklinde konuştu.

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"Surff, Büyükşehirlerin dev yatırımlarında eli ayağı oldu"

İki denize sahip bir büyükşehir olarak denizlerin korunmasına yönelik yatırımları daha geniş bir perspektifle geliştirmek istediklerini söyleyen Akın, "Özellikle üç alanda SURFF kapsamında iş birlikleri güçlendirilebilir. Bunun yanında SURFF’ün iklim uyumunu bütün yatırım süreçlerinin temel unsurlarından biri haline getirmesini önemsiyoruz. SURFF, Türkiye’deki belediyelerimiz için özellikle büyükşehirlerimiz açısından altyapı, ileri biyolojik artırmalar gibi çok büyük yatırımlarda bizim elimiz ayağımız olmuş durumdadır. Buradan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a; İlbank’ımıza, Genel Müdürümüzden yönetim kadrosuna kadar herkese teşekkür ediyorum. AFD gibi uluslararası kuruluşlarımıza da teşekkür ediyorum. SURFF gibi mekanizmaların tasarımında ve uygulamasında belediyelerin aktif katılımı büyük önem taşıyor. Bizim SURFF’ten temel beklentimiz; diyaloğu iş birliğine, iş birliğini ortak yatırım önceliklerine, bu öncelikleri de finanse edilebilir ve uygulanabilir projelere dönüştüren bir mekanizma olmasıdır. SURFF’ün bu unsurları bir araya getirerek yerel yönetimlerin önünü açmasını, yatırım süreçlerindeki engelleri azaltmasını ve şehirlerimizde somut sonuçlar ortaya çıkarmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.