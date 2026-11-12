12 ekmekle başladı, günde 700 ekmek üreten işletmenin sahibi oldu Kadın girişimcinin azim dolu hikâyesi, 12 ekmekten 700 ekmeğe Doğanpınar'da başladı, Edincik'te kendi fırınını kurdu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kadın girişimci Emine Adıcan, yaşadığı büyük acının ardından başladığı ekmek üretimini yıllar içerisinde büyüterek örnek bir başarı hikâyesine dönüştürdü. İlk olarak evinde günde 13 ekmek yaparak başladığı üretim yolculuğunda bugün günlük 700 ekmek üretim kapasitesine ulaşan Adıcan, 6 kadına da istihdam sağlıyor.

İlçeye bağlı Edincik Mahallesi'nde yaşayan Emine Adıcan'ın girişimcilik hikâyesi, hayatının en zor dönemlerinden birinde başladı. Henüz 10 yaşındaki oğlu Onur'u kaybeden Adıcan, yaşadığı acının ardından hem ailesine destek olmak hem de üretime tutunmak amacıyla evinde köy ekmeği yapmaya başladı.

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İlk zamanlarda küçük ölçekte gerçekleştirdiği üretiminde günde 13 ekmek yapan Adıcan, hazırladığı ekmekleri apartmanları dolaşarak ve semt pazarlarında satarak müşterilerine ulaştırdı. İlk başlarda oldukça sınırlı imkânlarla yürüttüğü bu çalışma, zamanla çevresinden gelen taleplerin artmasıyla büyümeye başladı.

Üretimini geliştirmek ve daha fazla kişiye ulaşmak isteyen Emine Adıcan, 2012 yılında işini ticari boyuta taşımak için harekete geçti. Bu süreçte KOSGEB'e başvurarak destek arayışına giren Adıcan, aldığı desteklerle üretim imkânlarını geliştirmeye başladı.

Doğanpınar'daki ahırını üretim alanına dönüştüren kadın girişimci, gerekli düzenlemeleri yaparak fırınını kurdu. Tarım Müdürlüğünden gerekli onayları alan Adıcan, toprak fırınını da üretim sürecine dahil etti.

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Başlangıçta 13 ekmekle sınırlı olan üretim, gelen talepler ve yapılan yatırımlarla önce 50'ye, ardından 100 ve 250 ekmeğe kadar yükseldi. İşletmesini daha da büyütmek isteyen Adıcan, TKDK desteklerinden de yararlanarak Edincik'te iki parseli birleştirerek kendi fırınını kurdu.

Böylece yıllar önce evinde küçük bir üretimle başlayan hikâye, profesyonel bir işletmeye dönüştü.

Oğlunun adını yaşatan fırın

Emine Adıcan'ın hikâyesindeki en anlamlı ayrıntılardan biri ise işletmesine verdiği isim oldu. Henüz 10 yaşındayken hayatını kaybeden oğlu Onur'un adını yaşatmak isteyen Adıcan, fırınına "Onurum Hasköy Ekmekleri" adını verdi.

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Oğlunun hatırasını yaşatmak için seçtiği bu isim, onun için yalnızca bir işletme adı değil, aynı zamanda hayatının en zor döneminde tutunduğu umudun da simgesi oldu.

Bu süreçte eşinin ve ailesinin desteğini de arkasına alan Adıcan, üretimini her geçen gün artırarak işletmesini bugünkü kapasitesine ulaştırdı.

Günde 700 ekmek üretiyor

Yıllar içerisinde üretim kapasitesini önemli ölçüde artıran Emine Adıcan, bugün günlük yaklaşık 750 ekmek üretebiliyor. Üretilen ekmekler Bandırma başta olmak üzere çevre yerleşimlere, Erdek'e ve çeşitli marketlere ulaştırılıyor.

İşletmede 6 kadın çalışan görev yaparken, ihtiyaç duyulan dönemlerde yedek çalışan desteğiyle üretimin devamlılığı sağlanıyor. Kendi emeğiyle büyüttüğü işletmesinde kadınlara da çalışma imkânı sunan Adıcan, yalnızca kendi ekonomik mücadelesini vermekle kalmıyor, başka kadınların da üretime katılmasına katkı sağlıyor.

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Geleneksel ekmek çeşitlerini yaşatıyor

İşletmesinde farklı damak tatlarına hitap eden ekmek çeşitleri de üreten Adıcan, geleneksel yöntemleri yaşatmaya önem veriyor.

Üretimde siyez, çavdar, tam buğday, normal ekşi mayalı köy ekmeği, katlamalı soğuk ekşi mayalı ekmek ve nohut mayalı ekmek çeşitleri bulunuyor. Özellikle nohut mayalı ekmek haftanın belirli günlerinde hazırlanıyor.

Ekmek üretiminde geleneksel yöntemlerden yararlanan işletmede toprak fırın kullanılıyor. Fırının ısıtılmasında zeytin dalları ve çalı çırpı gibi doğal malzemelerden faydalanılıyor.

Mesaisi gece saatlerinde başlıyor

Zahmetli ve emek isteyen ekmek üretim sürecinin en dikkat çekici yönlerinden biri de çalışma saatleri. Günlük üretimin yetişebilmesi için mesai gece saatlerinde başlıyor. Akşam saatlerinde başlayan hazırlıkların ardından hamurlar hazırlanıyor, mayalanma süreci takip ediliyor ve ekmekler geleneksel yöntemlerle pişiriliyor. Sabah saatlerinde müşterilere ve satış noktalarına ulaştırılmak üzere hazırlanan ekmekler, yoğun bir çalışma temposunun ardından sofralara taşınıyor.

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Üretimini büyütmesine rağmen geleneksel ekmek yapımına verdiği önemi koruyan Adıcan, yıllar önce küçük bir ev üretimiyle başladığı yolculuğunda bugün önemli bir noktaya ulaştı.

Kadın girişimciliğine örnek oldu

Emine Adıcan'ın hikâyesi, yaşanan zorlukların ardından üretimden kopmadan mücadele etmenin ve doğru desteklerle küçük bir girişimin nasıl büyüyebileceğinin örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Bir zamanlar apartmanları dolaşarak 13 ekmek satan Adıcan, bugün yüzlerce ekmek üreten, ürünlerini farklı ilçelere ulaştıran ve 6 kadına istihdam sağlayan bir işletmenin sahibi. Yaşadığı acıyı üretime dönüştüren, oğlunun adını işletmesinde yaşatan ve kendi emeğiyle ayakta duran Emine Adıcan'ın hikâyesi, Bandırma'da kadın girişimciliğinin dikkat çeken örnekleri arasında yer alıyor.