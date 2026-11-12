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        Otomobil denize uçtu: 1 yaralı

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen kazada denize uçan otomobilde sürücü hafif şekilde yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 08:57 Güncelleme:
        Otomobil denize uçtu: 1 yaralı

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen kazada denize uçan otomobilde sürücü hafif şekilde yaralandı.

        Kaza, Bandırma'nın Livatya bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil, uçurumdan denize düştü. Kazada araçta mahsur kalan sürücü, arka camdan kendi imkânlarıyla çıkarak çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Öte yandan, kazada maddi hasar gören otomobil, vinç yardımıyla çıkarıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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