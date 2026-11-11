Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Sındırgı'da hem fidan dikildi hem vatandaşlara fidan dağıtıldı

        Sındırgı'da hem fidan dikildi hem vatandaşlara fidan dağıtıldı

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında hem fidan dikimi hem de fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 17:54 Güncelleme:
        Sındırgı'da hem fidan dikildi hem vatandaşlara fidan dağıtıldı

        Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında hem fidan dikimi hem de fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

        Etkinlikler kapsamında Kertil kırsal Mahallesi'nde düzenlenen fidan dikim programına İlçe Kaymakamı Doğukan Koyuncu, Sındırgı Belediye Başkan yardımcıları Ahmet Çakırtaş ve Yasin Gökçe, Orman İşletme Müdürü Osman Nuri Akyol, protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Katılımcılar fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdi. Öte yandan Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan noktada vatandaşlara fidan dağıtımı yapıldı. Sındırgı Belediyesi tarafından etkinliğe katılan vatandaşlara pilav ve ayran ikram edildi.

        REKLAM

        Etkinliklerle ağaçlandırmanın ve doğayı korumanın önemine dikkat çekilerek daha yeşil bir gelecek için farkındalık oluşturuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aliağa patlamasında 11 kişi adliyede
        Aliağa patlamasında 11 kişi adliyede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        11 il için sarı kodlu uyarı
        11 il için sarı kodlu uyarı
        Sultan ve Kervan hakkında suç duyurusu
        Sultan ve Kervan hakkında suç duyurusu
        Bugün Ne Oldu? 11 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 11 Kasım 2026 haberleri
        Emir Sarıgül ifadeye çağrıldı
        Emir Sarıgül ifadeye çağrıldı
        Türk Altın’dan Ankara’da 10 bin fidanlık hatıra ormanı
        Türk Altın’dan Ankara’da 10 bin fidanlık hatıra ormanı
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        7 kurşunluk cinayete 15 yıl
        7 kurşunluk cinayete 15 yıl
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        Genç doktorun şüpheli ölümü: 8. kattan düştü!
        Genç doktorun şüpheli ölümü: 8. kattan düştü!
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"

        Benzer Haberler

        Şehitlerin hatırasına fidanlar toprakla buluştu
        Şehitlerin hatırasına fidanlar toprakla buluştu
        Gömeç'te 8 bin fıstıkçamı toprakla buluşturuldu
        Gömeç'te 8 bin fıstıkçamı toprakla buluşturuldu
        Ayvalıkgücü Belediyespor - Uşakspor: 1-0
        Ayvalıkgücü Belediyespor - Uşakspor: 1-0
        BAÇEM'de sofralık zeytin atölyesi
        BAÇEM'de sofralık zeytin atölyesi
        Edremit Zeytinyağı için coğrafi işaret başvuruları başladı
        Edremit Zeytinyağı için coğrafi işaret başvuruları başladı
        Bandırma'da fidanlar toprakla buluşturuldu
        Bandırma'da fidanlar toprakla buluşturuldu