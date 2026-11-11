Sındırgı'da hem fidan dikildi hem vatandaşlara fidan dağıtıldı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında hem fidan dikimi hem de fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

Etkinlikler kapsamında Kertil kırsal Mahallesi'nde düzenlenen fidan dikim programına İlçe Kaymakamı Doğukan Koyuncu, Sındırgı Belediye Başkan yardımcıları Ahmet Çakırtaş ve Yasin Gökçe, Orman İşletme Müdürü Osman Nuri Akyol, protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Katılımcılar fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdi. Öte yandan Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan noktada vatandaşlara fidan dağıtımı yapıldı. Sındırgı Belediyesi tarafından etkinliğe katılan vatandaşlara pilav ve ayran ikram edildi.

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Etkinliklerle ağaçlandırmanın ve doğayı korumanın önemine dikkat çekilerek daha yeşil bir gelecek için farkındalık oluşturuldu.