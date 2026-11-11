Ayvalıkgücü Belediyespor - Uşakspor: 1-0

3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta 6 maçlık yenilmezlik ünvanını geçen hafta Alanya 1221 deplasmanında kaybeden Ayvalıkgücü Belediyespor evinde Uşakspor'u mağlup etmeyi başardı: 1-0. Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı'ndaki karşılaşmanın tek golünü 20'nci dakikada ev sahibinden Atakan Akbulut attı. Ayvalıkgücü bu sonuçla puanını 21 yaparak zirve yarışını sürdürdü. Uşakspor ise 7 puanla düşme potasında kaldı.

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