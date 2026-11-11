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        Havran ve Gömeç'te Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar geleceğe nefes oldu

        11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Balıkesir'in Havran ve Gömeç ilçelerinde düzenlenen etkinliklerde yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu. Öğrenciler, protokol üyeleri ve vatandaşların katıldığı etkinliklerde çevre bilinci ve doğa sevgisine vurgu yapıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 14:38 Güncelleme:
        Havran ve Gömeç'te Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar geleceğe nefes oldu

        11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Balıkesir’in Havran ve Gömeç ilçelerinde düzenlenen etkinliklerde yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu. Öğrenciler, protokol üyeleri ve vatandaşların katıldığı etkinliklerde çevre bilinci ve doğa sevgisine vurgu yapıldı.

        Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında Havran ve Gömeç’te de fidan dikim programları düzenlendi.

        Havran’ın Halılar Mahallesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe Havran Kaymakamı Muhammed Evlice, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" sloganıyla gerçekleştirilen programda katılımcılar fidanları toprakla buluşturarak yeşil bir gelecek için katkı sundu.

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        Gömeç’te ise Hacıhüseyinler Mahallesi’nde düzenlenen etkinliğe Gömeç Kaymakamı Mehmet Nesip Mahir, Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı, Gömeç İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Halil Eğri, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, jandarma, itfaiye, Kızılay temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Özellikle çocukların yoğun katılım gösterdiği programda doğa sevgisi ve çevre bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılmasının önemine vurgu yapıldı.

        Her iki ilçede de gerçekleştirilen etkinliklerde dikilen fidanlarla geleceğe yeşil bir miras bırakılması hedeflenirken, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında çevre farkındalığı mesajları verildi.

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