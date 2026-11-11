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        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Kazdağları'nda yanan bin 100 ağacın yerine 11 bin fidan dikiliyor Kazdağları yangınının yaraları 11 bin fidanla sarılıyor

        Kazdağları'nda yanan bin 100 ağacın yerine 11 bin fidan dikiliyor Kazdağları yangınının yaraları 11 bin fidanla sarılıyor

        Balıkesir Edremit'te geçtiğimiz ağustos ayında çıkan yangında zarar gören Kazdağları eteklerindeki ormanlık alan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında yeniden yeşillendirildi. Yangında zarar gören yaklaşık bin 100 ağacın yerine ilk etapta 11 bin fidan toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 14:39 Güncelleme:
        Kazdağları'nda yanan bin 100 ağacın yerine 11 bin fidan dikiliyor Kazdağları yangınının yaraları 11 bin fidanla sarılıyor

        Balıkesir Edremit'te geçtiğimiz ağustos ayında çıkan yangında zarar gören Kazdağları eteklerindeki ormanlık alan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında yeniden yeşillendirildi. Yangında zarar gören yaklaşık bin 100 ağacın yerine ilk etapta 11 bin fidan toprakla buluşturuldu.

        Edremit'in Kadıköy Mahallesi Şıpşıp Dede mevkiinde 13 Ağustos'ta çıkan orman yangınında zarar gören alanlar, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" temasıyla düzenlenen Milli Ağaçlandırma Günü etkinliğinde yeniden hayat buldu. Edremit Kaymakamı Zafer Engin, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Edremit Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Medet Akcan, ilçe protokolü, kamu kurumlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı etkinlikte binlerce fidan toprakla buluşturuldu.

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        Bin 100 ağacın yerine 11 bin fidan

        Etkinlikte konuşan Edremit Kaymakamı Zafer Engin, yangında yaklaşık bin 100 ağacın zarar gördüğünü belirterek alanın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlenerek dikime hazır hale getirildiğini söyledi. Engin, "Bugün yerel yönetimlerimiz, kamu kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, okullarımız ve vatandaşlarımızla birlikte 11 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz. Bunlar köklü ve tüplü fidanlar. Aralık ayı sonuna kadar diğer fidanlarımızın da dikimi tamamlanacak ve alanın tamamı yeniden ağaçlandırılmış olacak" dedi.

        Mavi selvi ve kızılçamlarla yeniden yeşerecek

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        Yol kenarlarına mavi selvi, diğer bölümlere ise kızılçam fidanları dikileceğini ifade eden Engin, amaçlarının yalnızca yanan alanı yeniden yeşillendirmek değil, aynı zamanda ormanların korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak olduğunu kaydetti. Vatandaşlara da fidan dikme çağrısında bulunan Engin, Orman İşletme Müdürlüğü'nün bu konuda destek vermeye hazır olduğunu belirterek, "İnşallah hepimizin bir fidanı olsun" dedi.

        Etkinlik sonunda katılımcılar fidanları toprakla buluşturarak Kazdağları'ndaki yanan alanların yeniden yeşermesine katkı sundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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