Balıkesir'de devrilen panelvanda 1 çocuk öldü, sürücü yaralandı
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde panelvanın devrilmesi sonucu 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde panelvanın devrilmesi sonucu 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.
K.E. yönetimindeki 10 YK 109 plakalı panelvan, Büyükyenice Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü K.E. ile arka koltuktaki İ.İ. (14) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye trafik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla İvrindi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ağır yaralanan İ.İ, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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