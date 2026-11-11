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        Balıkesir'de devrilen panelvanda 1 çocuk öldü, sürücü yaralandı

        Balıkesir'in İvrindi ilçesinde panelvanın devrilmesi sonucu 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 13:04 Güncelleme:
        Balıkesir'de devrilen panelvanda 1 çocuk öldü, sürücü yaralandı

        Balıkesir'in İvrindi ilçesinde panelvanın devrilmesi sonucu 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

        K.E. yönetimindeki 10 YK 109 plakalı panelvan, Büyükyenice Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü K.E. ile arka koltuktaki İ.İ. (14) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye trafik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla İvrindi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Ağır yaralanan İ.İ, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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