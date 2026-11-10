Edremit'te Şehit Polis Abdulkadir Güngör unutulmadı

Beş yıl önce Havran'da gerçekleştirilen operasyon sırasında şehit düşen Güngör, dualarla anıldı. Vatandaşlara lokma ikram edildi. Belediye Başkanı Ertaş, tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı.

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