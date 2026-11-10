Atatürk Edremit'te törenlerle anıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yılında düzenlenen törenlerle anıldı.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle Şehit Hamdibey Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saat 09.05'te iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar, öğrenciler ve sürücülerin saygı duruşuna eşlik ederek İstiklal Marşı'nı okumasıyla meydandaki tören tamamlandı.

Törenlere Edremit Kaymakamı Zafer Engin, Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Garnizon ve 19. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Tarhan, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Medet Akcan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.