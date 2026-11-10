Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Balıkesir'de anıldı

Törene, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, protokol üyeleri, askeri ve mülki erkan, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törende, Gülser Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryo gösterisi sunuldu, günün anlam ve önemine ilişkin şiir ile kompozisyonlar okundu.

Avlu Kongre ve Kültür Merkezi Fatih Salonu'nda başlayan programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

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