Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Balıkesir'de anıldı
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yılında Balıkesir'de düzenlenen törenle anıldı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yılında Balıkesir'de düzenlenen törenle anıldı.
Avlu Kongre ve Kültür Merkezi Fatih Salonu'nda başlayan programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törende, Gülser Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryo gösterisi sunuldu, günün anlam ve önemine ilişkin şiir ile kompozisyonlar okundu.
Programın ardından katılımcılar, okulun öğrencileri tarafından hazırlanan Atatürk temalı resim sergisini gezdi.
Törene, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, protokol üyeleri, askeri ve mülki erkan, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
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