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        "Balıkesirli Büyük Âlim İmam Birgivî'nin İzinde" Yazma eser sergisi açıldı

        "Balıkesirli Büyük Âlim İmam Birgivî'nin İzinde" temalı Yazma Eser Sergisi, düzenlenen törenle açıldı. Sergi, Balıkesir'in yetiştirdiği büyük âlim İmam Birgivî'nin ilmî mirası ile kentin ilim, fikir ve edebiyat hayatına yön veren müelliflerin kıymetli eserlerini bir araya getirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 09:58 Güncelleme:
        "Balıkesirli Büyük Âlim İmam Birgivî'nin İzinde" Yazma eser sergisi açıldı

        "Balıkesirli Büyük Âlim İmam Birgivî’nin İzinde" temalı Yazma Eser Sergisi, düzenlenen törenle açıldı. Sergi, Balıkesir’in yetiştirdiği büyük âlim İmam Birgivî’nin ilmî mirası ile kentin ilim, fikir ve edebiyat hayatına yön veren müelliflerin kıymetli eserlerini bir araya getirdi.

        Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Balıkesir Valiliği, Balıkesir Üniversitesi ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı(Yazma Eserler) iş birliğinde düzenlenen "Balıkesirli Büyük Âlim İmam Birgivî’nin İzinde" temalı Yazma Eser Sergisi, düzenlenen törenle açıldı. Sergi, Balıkesir’in yetiştirdiği büyük âlim İmam Birgivî’nin ilmî mirası ile kentin ilim, fikir ve edebiyat hayatına yön veren müelliflerin kıymetli eserlerini bir araya getirdi.

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        Kur’anı Kerim tilavetiyle başlayan programda serginin açılış konuşmalarını; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu gerçekleştirdi. Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu konuşmasında Balıkesir Üniversitesi olarak şehrin tarihî ve kültürel değerlerine sahip çıkmayı temel bir sorumluluk kabul ettiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Oğurlu, İmam Birgivî gibi dönemin önde gelen ilim insanlarının bıraktığı mirasa sahip çıkmanın genç nesiller açısından taşıdığı öneme vurgu yaptı.

        Açılış konuşmasının ardından açılış kurdelesinin kesilmesiyle serginin açılışı gerçekleştirilirken, protokol üyeleri sergiyi eserleri yakından inceledi. Kuvâyı Milliye Müzesi Bahçesinde yer alan Güzel Sanatlar Galeri Salonunda gerçekleşen açılış törenine; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın ve Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu’nun yanı sıra il protokolü, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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