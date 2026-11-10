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        Balıkesir Büyükşehir'de Aslı Aynaoğlu'na yeni görev

        Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, A Takımında yer alan Genel Sekreter Yardımcısı Aslı Aynaoğlu'nu, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü'ne (BASKİ) genel müdür yardımcısı olarak atadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 08:52 Güncelleme:
        Balıkesir Büyükşehir'de Aslı Aynaoğlu'na yeni görev

        Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, A Takımında yer alan Genel Sekreter Yardımcısı Aslı Aynaoğlu’nu, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü’ne (BASKİ) genel müdür yardımcısı olarak atadı.

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aslı Aynaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın talimatıyla Balıkesir Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü’ne (BASKİ) genel müdür yardımcısı olarak atandı. Büyükşehir Belediyesi’nde Aslı Aynaoğlu’ndan boşalan koltuğa Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Ender Ünal atandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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