Balıkesir Büyükşehir'de Aslı Aynaoğlu'na yeni görev

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aslı Aynaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın talimatıyla Balıkesir Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü’ne (BASKİ) genel müdür yardımcısı olarak atandı. Büyükşehir Belediyesi’nde Aslı Aynaoğlu’ndan boşalan koltuğa Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Ender Ünal atandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, A Takımında yer alan Genel Sekreter Yardımcısı Aslı Aynaoğlu’nu, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü’ne (BASKİ) genel müdür yardımcısı olarak atadı.

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